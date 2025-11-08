La leyenda del entrenador de fútbol universitario defiende a un candidato de alto perfil en medio de rumores

El viernes por la noche, USC recibió a Northwestern en un choque clave entre los Diez Grandes. Antes del juego, había rumores sobre Lincoln Riley de los Trojans y posibles aperturas.
Josh Pate, experto en fútbol universitario, dijo en una aparición en el podcast ‘Bussin’ With The Boys’ y descartó el nombre de Riley cuando estaban discutiendo las vacantes de la SEC.
“¿Podemos terminar con esto?” preguntó paté. «Sólo vigilemos a Lincoln Riley en la USC».
Esa fue realmente la primera vez que se mencionó el nombre de Riley cuando se trataba de vacantes. Después de que USC lograra una victoria 38-17 sobre los Wildcats, Riley abordó el rumor.
Lincoln Riley derriba los rumores de entrenamiento
Después de la séptima victoria de la temporada de la USC contra dos derrotas el viernes por la noche, Riley intentó poner fin a cualquier rumor que pudiera haber por ahí.
«Ustedes saben lo que sacrifiqué para estar aquí». dijo riley. «Estoy donde necesito estar».
Puede que esté donde necesita estar, pero no ha sido fácil navegar en Los Ángeles. Tuvo marca de 55-10 en cinco años al frente de Oklahoma antes de irse a la USC. Desde que llegó al sur de California, tiene marca de 33-16 después de la victoria sobre Northwestern.
Fue sorprendente ver a Riley atacar a Norman, pero en general, ¿fue tan sorprendente? Es posible que el hombre de 42 años haya negado querer irse, pero hay que pensar que el dinero en las conversaciones de la SEC y él estaría dispuesto a escuchar.
Urban Meyer da su opinión sobre Lincoln Riley Bolting USC
Ése es uno de los puntos que no entiendo, Colin. Eso lo tiene todo”. Meyer dijo. «Hay algunos lugares que son difíciles. No creo que la USC sea difícil. Toda mi carrera, recluté en California. Todo se reduce a la base de reclutamiento, la tradición, y lo tienes todo.
«Entiendo que tienes muchos recursos en la NIL, y tienen un excelente entrenador en Lincoln Riley. Espero que Lincoln Riley, cuando veas las clasificaciones de reclutamiento, lo que han hecho recientemente, vea que no irá a ninguna parte, y van a tener una buena racha aquí en los próximos años… Me niego a creer eso, Colin. Realmente lo creo. Creo que se queda, y creo que van a tener una gran racha».
Todo es posible y Riley podría tener una gran racha, pero eso aún no ha sucedido. Ya no ha podido utilizar los recursos que tiene a su disposición. Puede que tenga muchos recursos disponibles en la USC, pero podría tener tantos, si no más, en LSUFlorida, o incluso Auburn. ¿Qué pasa con Estado de Pensilvania?
Durante su estancia en Oklahoma, reclutó bien en territorio de la SEC mientras los Sooners estaban en los 12 grandes. Regresaría al área y una vez más comenzaría a trabajar, reclutando en esa área. No es raro que un entrenador haga esta declaración, ni que un entrenador cambie de opinión y se vaya. Veremos qué pasa con Riley en los próximos meses.
Scott Roche Scott Roche cubre fútbol americano universitario y la NFL para Heavy.com y tiene tres décadas de escritura deportiva, cubriendo todo, desde deportes universitarios hasta profesionales. Más sobre Scott Roche
Más pesado en la USC
Cargando más historias