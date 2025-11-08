La leyenda del entrenador de fútbol universitario defiende a un candidato de alto perfil en medio de rumores

El viernes por la noche, USC recibió a Northwestern en un choque clave entre los Diez Grandes. Antes del juego, había rumores sobre Lincoln Riley de los Trojans y posibles aperturas.

Josh Pate, experto en fútbol universitario, dijo en una aparición en el podcast ‘Bussin’ With The Boys’ y descartó el nombre de Riley cuando estaban discutiendo las vacantes de la SEC.

“¿Podemos terminar con esto?” preguntó paté. «Sólo vigilemos a Lincoln Riley en la USC».

Esa fue realmente la primera vez que se mencionó el nombre de Riley cuando se trataba de vacantes. Después de que USC lograra una victoria 38-17 sobre los Wildcats, Riley abordó el rumor.

Lincoln Riley derriba los rumores de entrenamiento

Después de la séptima victoria de la temporada de la USC contra dos derrotas el viernes por la noche, Riley intentó poner fin a cualquier rumor que pudiera haber por ahí.

«Ustedes saben lo que sacrifiqué para estar aquí». dijo riley. «Estoy donde necesito estar».

Puede que esté donde necesita estar, pero no ha sido fácil navegar en Los Ángeles. Tuvo marca de 55-10 en cinco años al frente de Oklahoma antes de irse a la USC. Desde que llegó al sur de California, tiene marca de 33-16 después de la victoria sobre Northwestern.

Fue sorprendente ver a Riley atacar a Norman, pero en general, ¿fue tan sorprendente? Es posible que el hombre de 42 años haya negado querer irse, pero hay que pensar que el dinero en las conversaciones de la SEC y él estaría dispuesto a escuchar.

Urban Meyer da su opinión sobre Lincoln Riley Bolting USC El entrenador Urban Meyer, tres veces ganador del Campeonato Nacional, se unió a Colin Cowherd el viernes. Él abordó no sólo sus rumores sobre la apertura de Penn State, pero también sobre el mandato de Riley en la USC.