La leyenda del Barcelona rocía a Xabi Alonso: ¡no reemplaces a Vinicius!

VIVA – leyenda brasileña, y BarcelonaRivaldo, alzó la voz ante la complicada polémica Vinícius júnior en el Real Madrid. Admitió que entendía perfectamente la frustración de su compatriota y la pidió abiertamente Xabi Alonso para manejar la estrella más sabiamente.

Desde que Alonso asumió el cargo de entrenador el verano pasado, Vinicius ha aparecido con regularidad: ha contribuido en 24 partidos, seis goles y ocho asistencias. Pero hay una cosa que se sigue destacando: rara vez juega un partido completo.

Vinicius sólo ha aparecido siete veces 90 minutos. ¿El resto? Casi siempre se retira, incluso en momentos en los que está en el calor del momento. No es sorprendente que Vini explotara al margen, protestando abiertamente contra Alonso, una acción que continúa generando críticas hasta el día de hoy.

Incluso se dice que esta situación tensó la relación entre ambos y contribuyó al proceso de negociación del nuevo contrato de la estrella.

Rivaldo, que conoce claramente la dinámica de los grandes jugadores, pidió a Alonso que respete más el estatus de Vinicius.

«No lo olviden, es el Jugador del Año de la FIFA 2024. Jugadores como él deberían estar en el campo el mayor tiempo posible», dijo Rivaldo a SPORT.

Según él, no hay razón para retirar a los jugadores que están en el nivel de élite, a menos que su desempeño sea realmente malo.

«El entrenador debería dejarle seguir jugando, como hizo con Mbappé. Vinicius también merece ser tratado así. A menos que su rendimiento sea muy malo, entonces puede ser sustituido», subrayó.