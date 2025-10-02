La leyenda de Rams se abre en los receptores anchos en Hot Start

LOS Angeles Rams receptor ancho Puka Nacua está en un comienzo histórico en la NFL.

A través de cuatro juegos esta temporada, ha transportado 503 yardas de recepción y actualmente está en camino de registrar más de 2,000 yardas, lo que sería un hito histórico por primera vez en la liga.

Puka actualmente lidera la liga en yardas de recepción, recepciones y objetivos, al tiempo que obtiene su primer touchdown de recepción en la Semana 4.

«Creo que hay mucha confianza que Puka tiene en Matthew [Stafford] En términos de dónde va a estar la pelota, dónde está poniendo, ¿por qué lo está poniendo allí? … Hay mucha confianza, hay una tonelada de relación que esos dos han sido acumulados en los últimos dos años como aludiste. Son dos grandes jugadores que dan vida a algunas cosas realmente geniales y es divertido verlo «, dijo el entrenador en jefe Sean McVay sobre la química entre Nacua y Stafford, Vía Sports Illustrated.

Las actuaciones de Nacua para comenzar la temporada 2025 de la NFL le han ganado elogios de un ex dos veces ganador del Super Bowl con el Ramas.

Kurt Warner fue el mariscal de campo durante St. Louis Ramas«» Greatest Show on Turf «, llevando al equipo a dos victorias del Super Bowl de 1999 a 2001.

En esos años, el Ramas Tenía dos receptores anchos de alto rendimiento en Isaac Bruce y Torry Holt, con Bruce con 3.742 yardas y Holt registrando 3,786 yardas.

Warner se abrió en el comienzo de la temporada de Puka Nacua y las posibilidades de que rompiera cualquier récord de la temporada 1999 – 2001.

No me sorprendería si rompieran alguno de esos «, el primero Ramas QB dijo en El rico espectáculo de Eisen. «Su ofensiva pasa por Puka Nacua. Todo lo que hacen, lo mueven, lo consiguen uno a uno … hay tan bueno con Matthew Stafford y Puka».

«Las capturas que Puka hace semanalmente es increíble … Es solo un jugador de fútbol. Simplemente sabe cómo abrirse. Entiende lo que Matthew está viendo y cómo usar su cuerpo y encontrar los lugares abiertos».

A continuación para los Rams de Los Ángeles

El Rams de Los Ángeles Jugará el juego de la semana 5 del jueves por la noche contra el San Francisco 49ers.

San Fran estará sin Rusher de Star Edge Nick BosaPermitir que una línea ofensiva de los Rams lesionados tenga más tiempo para elegir su objetivo. Con más tiempo, permitirá que el receptor abierto Puka Nacua se abre por el campo.

Nacua ha promediado 125.8 yardas de recepción en los cuatro juegos en la temporada hasta ahora y podría poner un número similar contra el 49ers.

El enfrentamiento de la semana 5 contra los 49ers será el Ramas‘Primer oponente de NFC West esta temporada. Si LA fuera a lograr la victoria, el Ramas podrían encontrarse en lo alto de la división.