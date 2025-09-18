La leyenda de MU Eric Cantona insta a FIFA y UEFA Boys of Israel del fútbol internacional

VIVA – Legend del Manchester United, Eric Cantonallamar a agar Israel Frozado del fútbol internacional, así como las sanciones que se han impuesto a Rusia.

Leer también: La Unión Europea propuso sanciones a Israel: establecer un acuerdo comercial para amenazar un alto arancel



La declaración fue hecha por Cantona mientras asistía a un evento de caridad para Palestina En Londres, miércoles 17 de septiembre de 2025.

En su discurso, Cantona expresó su decepción con FIFA Y UEFA que se considera que aplica el doble rasero.

Leer también: Apoyado por el presidente de la FIFA para ser la menpora, esta es la respuesta de Erick Thohir



«Cuatro días después de que Rusia comenzó la guerra con Ucrania, FIFA y la UEFA Freeze [sepak bola] Rusia. Pero ahora vemos 716 días anteriores llamados por Amnistía Internacional como un genocidio [di Palestina]e Israel aún puede continuar participando [di sepak bola]»Dijo Cantona.

El ex francés confirmó que la FIFA y la UEFA deberían ser firmes. «¿Por qué, por qué hay un doble estándar? La FIFA y la UEFA tienen que congelar a Israel», dijo.

Leer también: Netanyahu admitió que Israel comenzó a ser condenado al ostracismo por el mundo, pidiendo a su gente que sea total independiente



Cantona también alentó a los clubes y jugadores a mostrar una actitud real al negarse a competir contra el equipo de Israel. Según él, los deportes tienen un papel importante en la injusticia opuesta, como sucedió durante el apartheid de Sudáfrica.

«Los clubes en cualquier lugar deben rechazar al equipo de los jugadores de Israel. [sepak bola] Debe negarse a competir contra el equipo de Israel «, dijo.

Dio un ejemplo de cómo el boicot deportivo se convirtió en una de las fortalezas que terminó el apartheid. «Recordamos el apartheid en Sudáfrica. El boicot en el campo de los deportes jugó un papel importante en el final del apartheid en Sudáfrica. Tenemos fuerza, tienes fuerza. Los fanáticos del fútbol en todo el mundo son la fuerza en sí», dijo Cantona.

Cantona luego cerró con una dura invitación al público mundial de fútbol. «Estos equipos te representan, este es el momento para que todos se unan a mí. Vendrás conmigo? No puedes decir que no porque eres el poder en sí. FIFA y la UEFA deben congelar a Israel», dijo.