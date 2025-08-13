La leyenda de Mets envía un mensaje fuerte a Pete Alonso después de hacer historia

Pete Alonso ha grabado su nombre sobre el Mets de Nueva York‘Libros de historia, y el jugador que acaba de superar tuvo un mensaje fuerte para él.

Alonso lanzó un jonrón de dos carreras del abridor de los Bravos de los Atlanta Spencer Strider en la tercera entrada del juego del martes, el 253 de su carrera. El peso puso a Alonso por delante de Darryl Strawberry para la mayoría de los jonrones en la historia de la franquicia y le valió algunos alabanza del propio Strawman.

Darryl Strawberry comparte un mensaje sincero

Poco después del jonrón de Alonso para establecer el récord de la franquicia, los Mets Llevó a las redes sociales Para compartir un mensaje de Strawberry.

«Hola Pete, Darryl Strawberry aquí. Solo quiero decir felicitaciones por romper el récord de jonrón», dijo la leyenda de los Mets. «Escucha, has trabajado duro, te has mantenido en la presión de la ciudad de Nueva York y has jugado bien. Está bien merecido, eres un jugador local».

La fresa terminó con algunas palabras cálidas para los compañeros Mets Slugger.

«Y, felicitaciones, continúan teniendo un gran éxito. Todo lo mejor, amigo», dijo.

Como ESPN Notado, Strawberry mantuvo el récord durante casi cuatro décadas antes de que Alonso finalmente lo arrebatara.

«Strawberry rompió el récord anterior de los Mets con su jonrón 155 el 3 de mayo de 1988, pasando a Dave Kingman», señaló el informe. «El jardinero de giro dulce alcanzó 252 en 1,109 juegos para Nueva York durante sus primeras ocho temporadas de las Grandes Ligas de 1983 a 1990. Más tarde jugó para los Dodgers, Gigantes y Yankees, terminando su carrera de 17 años con 335 jonrones».

Como Anthony Dicomo de MLB.com Notado, Alonso pudo superar a Strawberry en 141 juegos menos y ha golpeado al menos 34 jonrones en cada temporada distinta de la temporada 2020 cortada por la pandemia.

«También es un testimonio de la longevidad de Alonso con el equipo y su capacidad para mantenerse saludable. Es el líder de todos los tiempos de los Mets en juegos consecutivos jugados y ha aparecido en más del 97 por ciento de sus juegos desde su debut de 2019. Alonso podría haberlo partido después de la temporada pasada, pero le devolvió un contrato de dos años de $ 54 con un contrato de Opt Out después de 2025. Eso le dio una oportunidad a Strawberry de dos años.»

Alonso todavía está persiguiendo otro logro de Strawberry: su anillo de la Serie Mundial de 1986. Los Mets entraron en esta temporada entre los favoritos para llegar a la Serie Mundial después de algunas adiciones de boletos grandes, incluidos Juan Soto, pero el equipo ha afectado una caída de un mes y ahora está luchando por mantener un lugar de comodín en la Liga Nacional.

Pete Alonso ya acolchó su liderazgo

La ventaja de un homer de Alonso sobre Strawberry no duró mucho. El primera base agregó otro jonrón en la séptima entrada, la 254 de su carrera, para darle a los Mets una ventaja de 11-5.

Los Mets ganaron 13-5, una victoria importante que rompió una racha perdedora de siete juegos durante un tramo que vio al equipo perder agarre en el este de la Liga Nacional. Los Mets habían sido barridos en series consecutivas por los Cleveland Guardians y Milwaukee Brewers.

El equipo salió de la caída de manera espectacular. Además de los dos jonrones de Alonso, el equipo golpeó otros cuatro e incluso condujo a algunas dificultades técnicas en el estadio. El marcador mostró un mensaje de que no pudieron disparar más fuegos artificiales posteriores a la carrera, ya que se habían agotado.