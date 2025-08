La leyenda de los Yankees suena la alarma: «Demasiados errores»

Getty

Derek Jeter pasó dos décadas en el Bronx dominando las pequeñas cosas: conciencia legal, base inteligente, defensa hermética. Entonces, cuando el capitán dice esto Yankees de Nueva York El equipo está cometiendo demasiados errores para ganarlo todo, aterriza con peso.

«Cometen demasiados errores», dijo Jeter sin rodeos durante Transmisión de Fox del sábado retraso de lluvia. «No puedes salirse con la suya cometiendo esa cantidad de errores contra grandes equipos».

Estas pérdidas consecutivas para el Miami Marlins Dé las palabras de Jeter más urgencia, haciéndolas sentir menos como comentarios y más como una advertencia.

Los errores siguen aumentando

El colapso del viernes 13–12 contra Miami fue una de las pérdidas más vergonzosas de la temporada de los Yankees. No solo tres relevistas recién adquiridos—Pájaro jake, David Bednary Camilo Doval–Combinar para soplar tres cables separadosPero la pérdida también rompió una racha de 79 victorias consecutivas cuando los Yankees anotaron más de 10 carreras. Ningún equipo en el béisbol lo había hecho desde 2019.

Aún así, Jeter estaba dispuesto a darle a los nuevos Bullpen Arms un poco de gracia. «Nuevo equipo, nuevo entorno: lleva un tiempo ajustarse», Dijo.

Sin embargo, cualquier optimismo se desvaneció rápidamente el sábado.

Una pérdida de blanqueo de 2–0 ante los mismos marlins, esta vez no alimentado por el bullpen sino por lapsos mentales. El más deslumbrante: Jazz Chisholm Jr. Duplicar la primera base Después de olvidarse de etiquetar una ventana emergente a la derecha superficial. No era solo una mala apariencia, borró una oportunidad de anotación en un juego apretado.

«No puedes seguir haciéndolo» Jeter dijo. «Tienes que limpiarlo. Quiero decir, es así de simple. No hay excusas. Tienes que jugar mejor. Si no juegas mejor, no vas a ir muy lejos».

Jeter sabe cómo se ve un equipo de campeonato. Esto no es así, no todavía.

Boone defiende a los jugadores, pero el reloj está funcionando

El manager Aaron Boone ha visto acumularse los errores, pero no está listo para comenzar a hacer ejemplos de jugadores. Después El último Gaffe de ChisholmBoone lo defendió.

«Entiendo que se ve mal y es una mala jugada», dijo Boone a SÍ RED. «Pero este no es un caso de un tipo que lo está perseguiendo. Solo está tratando de hacer una jugada … solo porque está yendo mal en este momento y el mundo está en llamas, no solo voy a sacar a los chicos por dar una mierda».

Chisholm se hizo eco del sentimiento. «A veces te vuelves agresivo y te atrapan y te pones», Dijo. «Vamos a estar bien».

Sin embargo, estos errores no están aislados. Se han convertido en un patrón: Austin Wells se duplicó en la novena entrada de un juego de empate contra Tampa Bay a principios de semana porque perdió la noción de los outs. Anthony Volpe tiene 16 errores:la mayoría en las mayores—Contrando un juego de tres errores contra los Rays.

Los Yankees tienen talento de la Serie Mundial. Pero se están golpeando con demasiada frecuencia.

Jeter no está pidiendo pánico. Está pidiendo responsabilidad. Y cuando el capitán habla, el Bronx debería escuchar.