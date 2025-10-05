La leyenda de los Yankees, CC Sabathia, arranca a un ex compañero de equipo por post

Getty

El Yankees de Nueva York La leyenda CC Sabathia no ha olvidado la turbulenta salida de Clint Frazier del Bronx, o sus constantes golpes a los Yankees. Cuando Frazier bromeó en línea sobre sentarse con el Criaturas de gradas Para el Juego 3 de los Alds, Sabathia no se rió.

Respondiendo a una publicación de Instagram que presentaba la pregunta de FrazierCompartido inicialmente en x—El ex Yankees as disparó un comentario contundente: “F–[explicit] [clown emoji]. » El emoji agregó humor, pero su tono no dejó dudas sobre sus sentimientos.

Sabathia todavía harta de las travesuras de Frazier

La tensión entre Sabathia y Frazier es profunda. Frazier, que jugó para el Yankees De 2017 a 2021, ha pasado años criticando al equipo desde que se fue. Después de firmar con el Cachorros En la agencia libre, él acusado de Nueva York de ser «demasiado dependiente de científicos de cohetes» y reclamó el equipo «¿Dumbass S–[explicit]»Al tomar decisiones.

Sabathia criticó esos comentarios. En su podcast en 2021El campeón de la Serie Mundial de 2009 dijo una vez que «golpearía a alguien en la cara f – king» si escuchaba otra historia sobre Frazier quejándose de los Yankees.

«S-[explicit] es ridículo «, dijo Sabathia.» Ese niño jugó 15 juegos en el F–[explicit] Grandes ligas. Obtenga el F–[explicit] Fuera de aquí con todos estos estúpidos F–[explicit] historias «.

Sabathia vio las luchas de Frazier de primera mano. La antigua selección de primera ronda entró en Nueva York con altas expectativas después del Comercio de 2016 que envió a Andrew Miller a Cleveland. Frazier mostraba potencia a veces pero nunca encontró consistencia. Su defensa inestable, las repetidas depuestas y los enfrentamientos con el personal del equipo definieron su Yankees tenencia mucho más que su bate.

Frazier sigue revolviendo la olla

Incluso durante la carrera actual de postemporada de los Yankees, Frazier sigue insertándose en la conversación. A principios de esta semana, se burló de las decisiones de alineación de Aaron Boone, criticando la elección de sentarse Jazz Chisholm Jr. y Ben Rice en el Juego 1 de la serie Wild Card.

Ha tomado tiros similares antes. En agosto, reclamó el Yankees No podía ganar la Serie Mundial porque «toman decisiones tontas».

Sabathia, que sigue siendo leal a la organización y aún trabaja estrechamente con el equipo, no dejó que eso se deslice. Su fuerte comentario en las redes sociales mostró cuán poca paciencia le ha ido a un ex compañero de equipo que continúa hurgando en el Yankees desde lejos.

El comportamiento de Frazier no le ha ganado muchos aliados en Nueva York. Los fanáticos recuerdan su talento, pero también recuerdan su actitud. Cada excavación que publica en línea solo fortalece la sensación de que desperdició su oportunidad en las rayas.

Como el Yankees Prepárese para el Juego 3 del ALDS en el Yankee Stadium, las criaturas de gradas llenarán los asientos del jardín, cantan nombres y disparan a la multitud como siempre lo hacen. Si Frazier alguna vez intentó unirse a ellos, no recibiría vítores, solo hombros fríos.

El mensaje de Sabathia corta el ruido: algunos puentes permanecen quemados. La Hermandad de los Yankees todavía se extiende fuerte años después de su retiro, y jugadores como Frazier, que dejaron el caos detrás, permanecen fuera de ese círculo.