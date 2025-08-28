La leyenda de los santos Drew Brees hace una predicción impresionante de 2025

No hay escasez de incógnitas alrededor de la NFL que se dirigen a la temporada 2025, pero una cosa en la que la mayoría de los fanáticos y analistas parecen estar de acuerdo es que el Santos de Nueva OrleansBajo el primer año, la entrenadora en jefe Kellen Moore, será uno de los peores equipos de la liga. Observe que dije ‘la mayoría de los fanáticos y analistas’, porque esta línea de pensamiento no se aplica a todos, incluido el quarterback de los Saints, Drew Brees.

Quizás el optimismo de Drew Brees no debería ser una gran sorpresa. El futuro mariscal de campo del Salón de la Fama es posiblemente el Definición del atleta en la historia del deporte de Nueva Orleans, e incluso en la jubilación, ha permanecido alineado con la franquicia con la que pasó 15 temporadas exitosas. Eso se extiende a su pronóstico para la temporada 2025 … una campaña de la que es sorprendentemente optimista.

«Creo que están listos para hacer una declaración en el Sur de la NFC este año». Brees le dijo a Amanda Guerra de CBS Sports. «Creo que estamos volando bajo el radar en este momento Kellen Moore, todos parecen amar. Creo que los Saints están en condiciones de sorprender a algunas personas».

De hecho, los Saints están en condiciones de sorprender a algunas personas, porque nadie más que Brees y los fanáticos acérrimos en Nola están litigando a los Saints para competir por un título de NFC South. Pero Brees hace un punto interesante sobre la división … no hay un equipo dominante en el Sur de la NFC.

«Sí, el Tampa Bay Bucs He ganado la división los últimos años consecutivos aquí. Panadero Mayfield es, con mucho, el mariscal de campo más establecido y está jugando muy bien. El resto de los equipos tienen titulares jóvenes, tal vez no ceñidos como establecidos. Bryce Young en Carolina Terminó la temporada realmente fuerte el año pasado. Me encanta su viaje y la adversidad que superó el año pasado, un equipo prometedor. Michael Penix comienza esa época en Atlanta. «

El problema aquí es que a medida que Brees atraviesa los quarterbacks en el Sur de la NFC, los Saints tienen la situación de mariscal de campo más oscura no solo en la división, sino en toda la liga.

¿Spencer Rattler está en la tarea?

Si bien ciertamente hay preguntas que vale la pena hacer con respecto a Bryce Young y Michael Penix, al menos los Panthers y los Falcons sabían que estos dos eran sus mariscales de campo titulares que se dirigían a la temporada. Hasta la semana pasada, todavía no teníamos idea de si iba a ser novato segundo Tyler Shough o Spencer Rattler Comenzando para la semana 1.

Al final fue Rattler que ganó el trabajofinalizar una competencia de casi un mes que también incluía Jake Haenerquien esta ahora Escuadrón de práctica de Nueva Orleans. Eso deja a Rattler, entrando en su segunda temporada, y el novato Shough para inventar la sala de mariscal de campo que Saad Yousuf del atletismo llamado lo peor de la NFL.

«Los Saints seleccionaron a Shough en la segunda ronda, por lo que claramente sienten que podrían tener algo allí con el joven mariscal de campo fuera de Louisville», dijo Yousuf sobre los Saints. «Si están tratando de proteger a Shough hasta que esté listo para la NFL, eso es comprensible. Pero nunca inspira mucha confianza cuando estás en una competencia de mariscal de campo de ‘realmente, muy cercano’ con Spencer Rattler, y eventualmente pierde».

Brees expresa optimismo sobre el resto de la lista de santos

A pesar de que Drew Brees no tenía mucho que decir sobre Spencer Rattler, era mucho más complementario del resto de la lista de los Santos que la mayoría de los otros expertos han estado dispuestos a estar.

«Creo que de arriba a abajo, la lista de los Saints es muy, muy fuerte», dijo Brees. «Una de las mejores líneas ofensivas en el fútbol. Uno de los corredores más dinámicos en Cámara de Alvinquien puede hacer todo por ti. Y los dos receptores extremadamente explosivos en (Chris Olave) y (Rashha 5).

“Defensivamente, un montón de gran liderazgo veterano y presencia en Demario Davis y Cam Jordan. Toneladas de jóvenes que redactamos en los últimos años en todos los niveles de la defensa. Entonces, mira, me encanta la posición en la que se encuentran «.

No se sabe si Gayle Benson amenaza con eliminar a Drew Brees del anillo de honor de los Saints de Nueva Orleans si no hizo todo lo posible para exagerar a su antiguo equipo antes de que comience la temporada 2025, pero no creo que sea algo que podamos descartar.