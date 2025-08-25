La primera década del siglo XXI fue un momento salvaje en la NBA. La revolución de tres puntos aún no había llegado a buen término, pero la era de Internet había comenzado, y los enormes volúmenes de datos que vinieron con él comenzaron a influir en la construcción de la lista de la NBA. El baloncesto estaba en el camino de ser «resuelto»; A su debido tiempo, el tamaño ya no sería la prioridad.

Sin embargo, cuando se trataba del draft de la NBA, la impulsividad, los estereotipos y el encanto de lo desconocido todavía gobernaban el día. Y como cualquiera te dirá, el baloncesto de alto nivel es jugado por personas altas. Entonces, ¿quién podría dejar pasar un jugador de 7’5 construido como un gas de gas?

Claramente, el Dallas Mavericks no pudo. En el apogeo de la locura, los Mavericks seleccionaron un gigante ruso poco conocido llamado Pavel Podkolzin con la selección 21 en el 2004 Draft de la NBAAntes de los jugadores incluyeron a Tony Allen, Kevin Martin y Anderson Varejao. O más bien, sería más exacto decir que el Jazz de Utah Lo redactó en nombre de Dallas, en un intercambio preestablecido para una selección de primera ronda de 2005 que luego se utilizaría en Linas Kleiza.

Nadie, ni siquiera la Sra. Pavel Podkolzin, se dignaría para sugerir que Pavel tenía una carrera profesional de baloncesto como Linas Kleiza. Pero con ambos ahora en la jubilación, la vida de Pavel ha ido en más direcciones.

Divirtiéndote en la jubilación

El Podkolzin previamente olvidado ya hizo el ciclo de noticias deportivas estadounidenses una vez esta semana cuando se convirtió en el futbolista más alto – Como en el jugador de fútbol, ​​se cree haber jugado cualquier nivel de juego pagado en cualquier parte del mundo.

Por supuesto, parado 7’5 y uno de los humanos más altos en cualquier parte del mundo, es probable que Podkolzin sea el más alto en cualquier cosa lo hace. Sin embargo, con su apariencia en su Primer partido profesional de fútbol Cuando comenzó para Amkal Moscú en la Ronda 2 de la Copa Rusa 2025–26, estableció nuevos estándares, aunque solo sea en la hoja de equipo.

Sin embargo, no es solo el fútbol, ​​donde Pavel ha estado disfrutando de su jubilación de baloncesto. También ha comenzado una carrera como actor en su país de origen. Inicialmente Contactado en Instagram Por un productor que simplemente había escrito a «la persona más alta» en un motor de búsqueda, Podkolzin pasaría a ser elegido en una serie de televisión llamada 1703a Serie de detectives de comedia negraInterpretando el papel de un asesino llamado Sasha the Unicorn, apareciendo en tres episodios.

1703 Fue el primer concierto de actuación de Pavel, pero no el único. Hasta la fecha, Podkolzin, según la información obtenida de una combinación de entrevistas con la prensa rusa, Su página IMDBsu IMDB ruso equivalente que por alguna razón afirma que tiene el pelo rubio y su Publicaciones de redes sociales propias – ha aparecido (o pronto habrá aparecido) en otras tres series;

Los últimos dioses. Herencia (traduciendo aproximadamente a El último caballero. Legado) es una serie de aventuras de comedia basada en una exitosa franquicia cinematográfica, en la que Pavel interpreta a Ambal, un «gran tipo». No está claro sin haberlo visto (solo El primer episodio Aparece en YouTube, en el que Pavel no está) en lo que el papel implica aparte de ser grande, o si habla, pero Podkolzin aparece en cinco episodios.



Sitio mágico (La trama mágica) es otra serie de comedia, en la que un ex francotirador de la policía se une al «Departamento para combatir los crímenes de cuento de hadas», que investiga crímenes cometidos por personajes de cuento de hadas que viven en secreto entre las personas. Esta disponible en su totalidad En YouTube: Pavel interpreta a un personaje llamado Sandugach, quien, sobre la base de las publicaciones de Instagram de Podkolzin sobre el tema, aparentemente es un poco frío.

