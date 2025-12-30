La leyenda de los Cowboys, Jason Witten, nombrado finalista del HOF de fútbol profesional

Es una posibilidad remota, pero vaqueros de dallas podría poder introducir a otro jugador en el Salón de la Fama del fútbol profesional en un futuro próximo.

El ala cerrada legendaria de los Cowboys, Jason Witten, fue uno de los 4 finalistas del Salón de la Fama en su primer año de elegibilidad anunciado el martes 30 de diciembre.

De Associated Press: «El mariscal de campo Drew Brees y el receptor abierto Larry Fitzgerald encabezan un grupo de cuatro finalistas de la era moderna en su primer año de elegibilidad para el Salón de la Fama del fútbol profesional. El ala cerrada Jason Witten y el corredor franco gore Fueron los otros dos jugadores elegibles de primer año que también fueron anunciados el martes entre los 15 finalistas”.

Witten fue una selección de tercera ronda (Nº 69 en general) de los Cowboys en la Draft de la NFL de 2003 y jugó para Dallas de 2003 a 2017 y nuevamente por una temporada más en 2019.