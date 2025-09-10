La leyenda de los Broncos, Karl Mecklenburg, reacciona a la decisión del estadio

El Broncos de Denver Se mantienen locales, y la decisión histórica ha llevado a una increíble efusión de apoyo de figuras de franquicias actuales y anteriores. Seis veces Pro Bowl y el tres veces ex defensor de Broncos Edge de los Broncos Karl Mecklenburg está entre ellos.

El apoyo de Mecklenburg viene inmediatamente después del anuncio de que los Broncos están apuntando a Burnham Yard para el sitio de su nuevo estadio retráctil.

Esperan abrir su nuevo hogar para la temporada 2031.

El legendario Bronco Karl Mecklenburg elogia la propiedad

Mecklenburg, miembro del Ring of Honor de los Broncos, donde fue incluido en 2001, señaló incertidumbre si los fanáticos eran «

«¡Estoy muy orgulloso de ser un Bronco hoy!» Mecklenburg publicó en X el 9 de septiembre. «El Grupo Walton Penner nunca mencionó la posibilidad de abandonar Colorado, pero como los propietarios de la franquicia podrían tener. Su compromiso con el país de Bronco, con el equipo, y construir la principal franquicia deportiva en el país es inspirador. Están impulsados ​​a competir de manera y fuera del campo e invertir en hacer que suceda».

Mecklenburg agregó: «Construir un nuevo estadio no es organización benéfica. Es un movimiento comercial inteligente».

Los Broncos ganaron su primer juego del año con un esfuerzo defensivo dominante. Por lo general, vas a ganar cuando tu oponente no obtenga un touchdown. Necesitan jugar mejor en la ofensiva para continuar ganando. ¡Estoy muy orgulloso de ser un Bronco hoy! El equipo y el estadio son … pic.twitter.com/bqey91b7pb – Karl Mecklenburg CSP, NFL (@karlmecklenburg) 9 de septiembre de 2025

Mecklenburg señaló que los ingresos del estadio no son parte del intercambio colectivo que los equipos de la NFL, y los propietarios de los Broncos están financiando sus nuevas excavaciones en privado, una ruta que ha llamado la atención.

«No solo dicen que quieren ganar, sino que han demostrado su compromiso repetidamente y consistentemente desde que entró por la puerta», publicó Mecklenburg sobre los propietarios de los Broncos, que tomaron el control en 2022. «Gracias a WPG, habrá Super Bowls alojados en Denver y más Super Bowls ganados por nuestros Broncos. Gracias Penner Group. Go Broncos!»

El apoyo de Mecklenburg se alinea con los sentimientos de los jugadores actuales.

Bo Nix, los Broncos actuales pesan en el nuevo estadio

Los Broncos nunca han jugado en una cúpula, incluso una que se retrae, lo que hace del nuevo estadio un movimiento histórico que tiene muchos jugadores actuales, incluido el quarterback Bo nixentusiasmado.

«Vamos,» Nix exclamó en una publicación en X el 9 de septiembre como uno de varios jugadores para compartir el video de exageración del estadio del equipo. «Qué oportunidad tan emocionante para nuestro equipo, nuestros fanáticos y esta ciudad. Gracias Greg y Carrie Penner por su visión y liderazgo. ¡No puedo esperar!»

Esquinero y jugador defensivo reinante del año Pat Surtain II también interrogado.

«¡No puedo esperar a ver qué trae esto en el futuro!» Surtain Publicado en x el 9 de septiembre. «¡Me encanta ver a Greg y Carrie continuar invirtiendo en este equipo y ciudad!»

«Este es un hito realmente importante. Pero tenemos un largo camino por recorrer. Tenemos que enrollar nuestras mangas y ponernos a trabajar». – Propietario y CEO de los Broncos Greg Penner Los propietarios de los Broncos, Greg Penner y Carrie Walton Penner, se unen a los líderes cívicos para abrazar «ganar-ganar-ganar» con el patio de Burnham de Denver … pic.twitter.com/xbosk0muhp – Denver Broncos (@broncos) 9 de septiembre de 2025

«¡Enormes noticias!» recientemente acuñado de apoyador externo Nik Bonitto dijo en un Publicado después de la noticia.

«¡Greg y Carrie Penner continúan invirtiendo en nuestro equipo y en la ciudad!»

Linero defensivo All-Pro del segundo equipo Zach Allenotro jugador recientemente extendido, publicó que la decisión «¡Es increíble! ¡Me encanta esta inversión de Greg y Carrie y tan emocionada de seguir jugando en la mejor ciudad para los mejores fanáticos!»

Broncos recibiendo amor dentro y fuera de la franquicia

Presidente de Broncos Sanguijuela damani También profesó su aprecio por el impacto del Grupo Walton-Penner desde suponiendo el control hace tres años.

«Greg y Carrie han sido la fuerza impulsora detrás de esta inversión sin precedentes en nuestra comunidad y #Broncoscountry», Leech notó en su publicación. “¡Junto con el @cityofdenver y @stateofcolorado, tenemos mucho trabajo duro para que este sueño se haga realidad en 2031!

«¡Ve a Broncos!»

«Denver ha sido el orgulloso hogar de los Broncos desde el día 1. Esta visión inspirada en la comunidad permitirá que nuestra ciudad y equipo continúen creciendo y prosperando juntos en Burnham Yard». En una carta conjunta, los propietarios de los Broncos, Greg Penner y Carrie Walton Penner, se unen @Denversmayor Y @Vofco en… pic.twitter.com/ulgftc9v6g – Denver Broncos (@broncos) 9 de septiembre de 2025

El Amor por los planes del estadio de los Broncos no se ha detenido con aquellos que tienen vínculos directos existentes o incluso anteriores con la franquicia, con Publicación de James Palmer del atletismo En X, «Esto es genial para nuestra ciudad».