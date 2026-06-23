La leyenda de los Bravos, Chipper Jones, hace una declaración sobre Austin Riley

El lunes por la noche, el Bravos de Atlanta abrirá una serie con el Padres de San Diego en california.

Vienen de una derrota por 9-4 ante el Cerveceros de Milwaukee el domingo (en casa).

austin riley Terminó con un hit y dos ponches en cuatro turnos al bate.

Chipper Jones hace una declaración honesta sobre Austin Riley

Riley ha tenido grandes dificultades esta temporada.

el dos veces Grandes Ligas El All-Star llega a la noche bateando .211 con 58 hits, ocho jonrones, 36 carreras impulsadas, 31 carreras y cuatro bases robadas en 76 juegos.

Antes del partido del lunes, le preguntaron a la leyenda de los Bravos, Chipper Jones, sobre Riley en una entrevista con 680 El Abanico.

Jones: «Honestamente, me parece como si estuviera adivinando de vez en cuando. Me parece como si estuviera detrás de la bola rápida y frente a la bola quebrada y cuando recibe un lanzamiento equivocado, ya sabes, lo falla… En mi opinión, no se mantiene comprometido con el espacio del jardín central derecho. Y sabes, cuando consigue lanzamientos para batear, los falla. Y luego, en ciertos puntos, parece que simplemente está tomando una decisión antes de que el lanzamiento llegue. arrojado”.

Riley ha pasado las ocho temporadas de su carrera con los Bravos.

En 2021, ayudó a la franquicia a ganar el título de la Serie Mundial sobre el Astros de Houston.

Entre 2021 y 2023, Riley había conectado más de 33 jonrones durante tres temporadas consecutivas.

Redes sociales sobre las luchas de Riley