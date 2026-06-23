La leyenda de los Bravos, Chipper Jones, hace una declaración sobre Austin Riley


La leyenda de los Bravos, Chipper Jones, hace una declaración sobre Austin Riley

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ATLANTA, GEORGIA – 17 DE MAYO: Austin Riley # 27 de los Bravos de Atlanta ronda la tercera base después de conectar un jonrón de tres carreras durante la primera entrada contra los Medias Rojas de Boston en Truist Park el 17 de mayo de 2026 en Atlanta, Georgia. (Foto de Todd Kirkland/Getty Images)

El lunes por la noche, el Bravos de Atlanta abrirá una serie con el Padres de San Diego en california.

Vienen de una derrota por 9-4 ante el Cerveceros de Milwaukee el domingo (en casa).

austin riley Terminó con un hit y dos ponches en cuatro turnos al bate.

Chipper Jones hace una declaración honesta sobre Austin Riley

GettyAustin Riley # 27 de los Bravos de Atlanta batea un sencillo en la segunda entrada de un juego contra los Cerveceros de Milwaukee en Truist Park el 21 de junio de 2026 en Atlanta, Georgia.

Riley ha tenido grandes dificultades esta temporada.

el dos veces Grandes Ligas El All-Star llega a la noche bateando .211 con 58 hits, ocho jonrones, 36 carreras impulsadas, 31 carreras y cuatro bases robadas en 76 juegos.

Antes del partido del lunes, le preguntaron a la leyenda de los Bravos, Chipper Jones, sobre Riley en una entrevista con 680 El Abanico.

Jones: «Honestamente, me parece como si estuviera adivinando de vez en cuando. Me parece como si estuviera detrás de la bola rápida y frente a la bola quebrada y cuando recibe un lanzamiento equivocado, ya sabes, lo falla… En mi opinión, no se mantiene comprometido con el espacio del jardín central derecho. Y sabes, cuando consigue lanzamientos para batear, los falla. Y luego, en ciertos puntos, parece que simplemente está tomando una decisión antes de que el lanzamiento llegue. arrojado”.

Riley ha pasado las ocho temporadas de su carrera con los Bravos.

En 2021, ayudó a la franquicia a ganar el título de la Serie Mundial sobre el Astros de Houston.

Entre 2021 y 2023, Riley había conectado más de 33 jonrones durante tres temporadas consecutivas.

Redes sociales sobre las luchas de Riley

GettyATLANTA, GA – 31 DE JULIO: Austin Riley # 27 de los Bravos de Atlanta reacciona después de ser empapado luego de su doblete durante la novena entrada contra el Diamondbacks de Arizona en Truist Park el 31 de julio de 2022 en Atlanta, Georgia. (Foto de Todd Kirkland/Getty Images)

Ben Stinar Ben Stinar lleva más de siete años cubriendo la NBA. Ha escrito para OnSI, Forbes, Amico Hoops, The Big Lead y tuvo un podcast con el ex All-Star Jameer Nelson. Más sobre Ben Stinar



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