La leyenda de los Bengals Chad Johnson comparte una historia hilarante Zac Taylor

El Bengals de Cincinnati Puede ser 2-0, pero se les trató algunas noticias aplastantes después de su victoria por la Semana 2 sobre la Jaguars de JacksonvilleComo el mariscal de campo estrella, Joe Burrow, se perderá tres meses después de someterse a una cirugía por una lesión en el dedo del pie. Eso ha empujado al mariscal de campo suplente Jake Browning a la acción, y hará que el entrenador en jefe Zac Taylor sea mucho más difícil avanzar.

En ausencia de Burrow, los Bengals necesitarán el resto de su ofensa para dar un paso adelante y apoyar a Browning. Un tipo que hizo un gran trabajo al ponerse a disposición de su mariscal de campo a lo largo de su carrera fue el legendario receptor abierto Chad Johnson, y recientemente reveló que todavía le envía a Taylor un hilarante recordatorio de dos palabras, a pesar de que ha sido retirado de la NFL durante más de una década.

El recordatorio de dos palabras de Chad Johnson a Zac Taylor

Johnson fue seleccionado en la segunda ronda del Draft de la NFL 2001 por los Bengals, y finalmente se convirtió en uno de los receptores amplios más productivos de su generación. En 10 temporadas con Cincinnati, Johnson fue seleccionado para Six Pro Bowls, al tiempo que ganó un par de selecciones de primer equipo All-Pro en 2005 y 2006. Johnson pasaría la temporada 2011 con los New Inglaterra Patriots antes de llamarlo una carrera y retirarse.

Si bien Johnson es conocido por sus habilidades de juego en el campo, su personalidad excéntrica también le ha ganado bastante atención. Cada vez que alguien cambia legalmente su apellido a «Ochocinco» (en referencia a su camiseta número 85), sabes que van a hacer algunas cosas salvajes, y eso siempre ha sido cierto con la leyenda de los Bengals.

Una de las historias más notorias de Johnson lo involucró llamando a sus entrenadores al azar momentos a altas horas de la noche, solo para decir dos palabras: «Estoy abierto». Según el mismo hombre, Johnson todavía hace esto, revelando hilarantemente que lo hará Llame a Taylor en momentos aleatorios Para hacerle saber que está abierto, antes de colgarlo rápidamente antes de poder responder.

«Dato curioso: todavía llamo a Zac Taylor y le digo que estoy abierto y cuelgan», dijo Johnson en una publicación en X.

Bengals que buscan a sus creadores de juegos para dar un paso adelante durante la ausencia de Joe Burrow

Parte de lo que hizo que Johnson fuera tan grande fue su valiente mentalidad, y eso es lo que los Bengals van a buscar a sus creadores de juegos ahora que Burrow está fuera. La buena noticia para Browning mientras se hace cargo de Burrow es que está rodeado por una de las ofensas más potentes de la liga. Ja’Marr Chase y Tee Higgins son posiblemente el mejor dúo de receptor abierto en la liga, y Chase Brown también se ha convertido en una estrella en la posición de corredor.

Cincinnati tiene un sólido colchón de 2-0 que no han tenido en los últimos años, pero tendrán que seguir ganando si quieren darle a Burrow la oportunidad de regresar y liderar al equipo en una carrera profunda de playoffs. Los Bengals tendrán una oportunidad para obtener su tercera victoria de la temporada en la Semana 3 contra los Minnesota Vikings, que tampoco tendrán su mariscal de campo titular, JJ McCarthy, en el campo para este juego. El inicio está programado para la 1 pm ET el domingo por la tarde.