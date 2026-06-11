Toda la situación relativa a la ubicación del nuevo estadio para el Osos de chicago se está volviendo ridículo en este punto, y el apoyador del Salón de la Fama Brian Urlacher no se contuvo sobre sus pensamientos con respecto no solo a un posible movimiento fuera de Chicago, sino también a la idea de que los Bears se cambien a un estadio cubierto.

«No me gusta que los Bears jueguen en ningún otro lugar que no sea el Soldier Field», dijo Urlacher, apareciendo en el Esto es fútbol podcast con Kevin Clark. «Incluso si fueran a Arlington Heights, que está en Illinois, están construyendo una cúpula. Y creo que si van a Indiana, será en una cúpula. No me gusta la idea de que jueguen en una cúpula en ningún lugar».

El Los osos publicaron un informe de noticias importante el 5 de junio sobre la votación de la Junta Directiva de los Bears para avanzar en el desarrollo del estadio en Hammond, Indiana. ¿Pero es esto simplemente un farol, o los Bears realmente van a cruzar las fronteras estatales?

La leyenda de los Bears, Brian Urlacher, no se detiene en la saga del estadio

Urlacher continuó brindando más detalles sobre el posible traslado de los Bears al estadio.

«Entiendo que, financieramente, tiene mucho sentido para ellos ir a Indiana. No son dueños del Soldier Field, por lo que los domingos no son muy rentables para ellos. Por ejemplo, usar el vaquerosJerry Jones es dueño de ese estadio. Lo estás haciendo bastante bien los domingos… los Bears no son dueños de su estadio y el estado de Illinois, por alguna razón, no les está dando un trato tan bueno como deberían, e Indiana está dispuesto a ofrecer más”.

El estado de Illinois tuvo años para planificar esto. Ellos, junto con casi todos los presentes, sabían que los Bears iban a construir un nuevo estadio desde que el equipo contrató a Kevin Warren para supuestamente ubicar la situación del estadio.

Ese no ha sido el caso, y ahora existe una posibilidad real de que los Bears se muden a Indiana.

«Desde el punto de vista empresarial, tiene mucho sentido para ellos ir a Indiana», añadió Urlacher. “Están a sólo 25 minutos adicionales del centro, entonces, ¿cuál es el problema?”

Brian Urlacher en This Is Football tuvo la mejor toma del estadio de los Chicago Bears que he visto. «No me gusta que los Bears jueguen en ningún otro lugar que no sea el Soldier Field». ¿Por qué? Los Bears pertenecen AL AIRE LIBRE. «No me gusta que jueguen en una cúpula en ningún lado…» Esta semana sale un episodio de ELECTRIC.

El gobernador JB Pritzker está dispuesto a celebrar una «sesión especial» para mantener a los osos en Illinois

Olivia Olander del Chicago Tribune escribió el 9 de junio que el gobernador de Illinois, JB Pritzker, es abierto a celebrar una sesión especial para mantener a los Bears en Illinois.

«Tienen que descubrir cómo pueden conseguir que la legislatura, ambas partes, adopten el mismo proyecto de ley, y yo estaría encantado de convocar una sesión especial», dijo Pritzker el martes.

«Elaboré el acuerdo para empezar, para asegurarme de que supiéramos todas las cosas; los Bears no vinieron con una lista. Fueron todas las cosas que dijeron, pero no tenían un plan, elaboramos un plan», agregó Pritzker.

Toda la situación es un desastre, y en este punto todo lo que puedes hacer es sacudir la cabeza con incredulidad de que todas las partes no pudieron encontrar una manera de mantener a los Bears en Chicago.