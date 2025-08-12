La leyenda de la NFL comparte detalles de sus conversaciones con Eagles QB Jalen Hurts

Jalen Hurts mantiene una compañía legendaria después de ganar su primer Super Bowl.

La estrella Filadelfia Eagles El mariscal de campo se ha mantenido en contacto con el mariscal de campo del Salón de la Fama, Peyton Manning, quien recientemente explicó de qué hablan en conversaciones telefónicas.

Hurts reveló anteriormente en la pretemporada que había estado recibiendo consejos del mejor jugador de la NBA, Michael Jordan, además de Manning, posiblemente el mejor mariscal de campo de todos los tiempos.

¿De qué han estado hablando Jalen Hurts y Peyton Manning?

Manning dijo que Hurts lo ha estado llamando para buscar consejos del dos veces campeón del Super Bowl. El también pregunta a lo largo Colts de Indianápolis mariscal de campo para consejos sobre la maniobra de la ofensiva, que se guía por el entrenador Nick Sirianni, quien fue el coordinador ofensivo de los Colts antes de ser contratado en Filadelfia.

«Me llama mucho y me hace muchas preguntas», dijo Manning al analista de deportes NBC Cris Collinsworth. «En realidad corren muchas jugadas que solíamos correr desde ese Sirianni hasta [former Colts coach] Frank Reich a [Manning’s mentor] Tom Moore, una especie de cadena «.

Manning ha visto crecer las heridas en el ojo público, especialmente su banca de alto perfil para Tua Tagovailoa en el juego del campeonato nacional de FBS contra Georgia el 8 de enero de 2018, cuando Tagovailoa reunió a Alabama para una victoria por 26-23.

También se maravilló del juego de Hurts en ambos Super Bowls, donde tiene 525 yardas aéreas, tres touchdowns y solo un int, más 142 yardas por tierra y cuatro touchdowns por tierra y se fue 1-1 contra Patrick Mahomes y el Dynastic Jefes de Kansas City.

«Ese es el tipo de situación en la que es vergonzoso, y simplemente no te recuperas de ella mental y emocionalmente», dijo Manning sobre ser enviado a la banca. «Eso te dice cuán mentalmente duro es. Dijeron que él fue el primero en los cinco tua en el vestuario y fue tan celebrar después de esa victoria de todos los jugadores que estuvieron involucrados en el juego.

«Y ha jugado muy bien en ambos Super Bowls».

Manning sacó todos los regalos físicos de Hurts, incluida su capacidad para correr, pasar y ponerse en cuclillas más de 600 libras. Sin embargo, Manning tenía un intangible específico que señaló como el mejor atributo más impresionante de Hurts.

«Me llama con preguntas muy específicas sobre ciertas jugadas», dijo Manning. «Es un estudiante del juego … su aprecio por la parte cerebral del juego es lo que es impresionante para mí y cómo ha llevado su juego al siguiente nivel.

«Creo que el cielo es el límite para este tipo».

¿De qué otros atletas superestrellas han buscado Jalen Hurts?

Aunque Manning se hizo público con las conversaciones que ha tenido con Hurts, el mariscal de campo de los Eagles ha sido muy laboral sobre los otros atletas y empresarios de calibre superestrella de los que ha buscado consejos.

«Sí, tienes conversaciones con algunas personas bastante buenas, gente bastante genial, personas exitosas», dijo Hurts ESPORTS INSIDER el mes pasado Cuando se le preguntó si ha hablado con otros grandes fuera de Jordania. «Mantengo tan íntimo. Sé obviamente que la relación con MJ está ahí afuera, así que seré respetuoso con los otros».

Manning habló de lo significativo que es hablar con las heridas, y la amistad de Hurts con Jordan ha sido valiosa para los Eagles QB.

«Esa ha sido una relación creciente y una creciente amistad», dijo Hurts. «Obviamente, la mentalidad que ha tenido, lo que está destinado a deportes competitivos, habla por sí mismo. Eso es algo en lo que puedo apoyarme».