La leyenda de la NBA tiene una visión sorprendente del legado de Draymond Green

El delantero de Golden State Warriors Draymond Green a menudo ha sido Sectado por leyendas retiradas de la NBACon personajes como Oscar Robertson, Charles Barkley y varios otros cuestionan sus travesuras en la cancha y su legado de baloncesto.

Algunos jugadores anteriores y actuales también han expresado que Green, un cuatro veces campeón de la NBA, se ha beneficiado de jugar junto a personajes como Stephen Curry, Klay Thompson y Kevin Durant en varios puntos de su carrera.

Sin embargo, otra leyenda de la NBA, Dwyane WadeNo está dispuesto a faltarle el respeto a la verde. En el podcast «WY Network», Wade llamó a la estrella de los Warriors «un ganador» de principio a fin y un jugador cuyas contribuciones no siempre aparecen en el boxscore.

Dwyane Wade dice que la legendaria carrera de Draymond Green se hablará como líder, jugador de equipo y ganador🫡 «La carrera de Draymond Green no se hablará de él como un jugador individual. Se hablará de él como ganador, jugador de equipo y líder». pic.twitter.com/0omuqjawws – Red de Dwyane Wade (@wynetwork) 18 de agosto de 2025

No se trata de estadísticas individuales

Como aludió Wade, Green nunca ha puesto estadísticas que lo pinten como una estrella. En 13 temporadas Con los Warriors, ha promediado 8.7 puntos modestos, 6.9 rebotes, 5.6 asistencias, 1.3 robos y 1.0 bloques. Green ha promediado puntos de dos dígitos solo cuatro veces en su carrera, y solo una vez estuvo cerca de promediar un doble doble, cuando contó un máximo de 14.0 puntos y 9.5 rebotes en la temporada 2015-16.

Sin embargo, la capacidad de Green para proteger las cinco posiciones en el piso siempre ha sido apreciada por analistas y fanáticos por igual. El alumno del estado de Michigan ha hecho un impresionante nueve equipos totalmente defensivos en su carrera y capturó su solitario Premio al Jugador Defensivo del Año en 2017.

Además de su defensa, Green a menudo ha sido visto como el iniciador de una ofensiva de Golden State que no depende en gran medida del tradicional baloncesto de pick-and-roll o ISO, con Curry sobresaliendo sin la pelota en lugar de iniciar sets.

Cuando ‘Big O’ raspó Draymond Green

Mientras que los jugadores retirados como Wade aprecian los intangibles de Green, y su impacto general en ganar, otros como Robertson no han compartido la misma opinión.

En febrero de 2025, Robertson implicó que Green no tendría cuatro títulos de la NBA si no jugaba en un equipo con Curry, mientras reaccionaba a los comentarios de Green sobre los delitos modernos de la NBA que carecen de creatividad.

«Draymond dice mucho», dijo Robertson, Via cincinnati.com.

«¿A quién le importa lo que dice Draymond? No significa nada. Sabes a la gente, esto es lo que quiero decir. Un tipo puede decir esto y un tipo puede decir eso. El juego es lo que es. A la gente le gusta el juego o no. Y creo que la gente disfruta del juego, especialmente si su equipo puede ganar.

«Y si miras el baloncesto, podría ser aburrido para él porque si no está pasando la pelota a Curry, ¿qué está haciendo? Quiero decir no solar eso porque creo que sabe cómo jugar al baloncesto. Pero está pasando el balón a Curry más de lo que nadie he visto en el baloncesto. Y por eso significa que sabes, podría ser un tiempo porque lo hace.

«No está recibiendo, no está disparando un tiro. No está disparando mucho. Y no está protegiendo mucho. Así que es aburrido».