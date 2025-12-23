La leyenda de la NBA ofrece una visión brutalmente honesta de LaMelo Ball

El dos veces campeón de la NBA, Isiah Thomas, compartió su visión honesta Bola LaMelo del avispones de charlotte. Ball es uno de los jugadores más entretenidos de ver en la liga, pero se ha debatido si es un jugador ganador.

Hablando sobre el Enfrentamiento de la NBA en Peacockel Pistones de Detroit La leyenda dio un mensaje revelador para Ball. Thomas, quien fue el jugador principal de los Pistons “Bad Boy”, parece tener una respuesta sobre cómo el ex Novato del Año puede convertirse en un jugador más serio.

«La decisión que tiene que tomar: ¿quiere entretener y ser un tipo divertido o quiere ganar? En este momento, es un tipo entretenido y divertido. A todos los jugadores de la liga les agrada. Cuando empiecen a odiarlo y a desagradarle, será cuando empezará a ganar», dijo Thomas, a través de Cesta de conversación.

Desde que Ball fue seleccionado tercero en la general en 2020, los Hornets no han llegado a los playoffs. Calificaron para el NBA Torneo Play-In dos veces, pero fueron eliminados en ambas ocasiones en la primera ronda. La mayor cantidad de victorias que Charlotte ha tenido con Ball en una temporada es 43 durante la campaña 2022-23.

Ejecutivo de la NBA califica el balón como poco serio

Si bien los Charlotte Hornets no han puesto a LaMelo Ball a disposición mediante intercambio, ha estado rodeado de muchos rumores esta temporada. Ball promedia 19,4 puntos, 5,5 rebotes, 8,6 asistencias y 1,1 robos por partido, mientras lanza un abismal 39,6% desde el campo.

Tim MacMahon y Bobby Marks de ESPN llamado Ball, junto con Trae Young del Halcones de Atlanta y Ja Morant del Grizzlies de Memphiscomo escoltas All-Star “atrapados en el limbo”.

Un ejecutivo anónimo de la Conferencia Oeste les dijo a MacMahon y Marks que el talento de Ball era intrigante, pero lo que desagrada a otras personas de la directiva es que no se toma el juego en serio.

«Nadie ha cuestionado nunca su talento. Pero simplemente no habla en serio», dijo el ejecutivo.

Otro ejecutivo dijo: «Definitivamente es uno de los tres escoltas más talentosos de la liga. Pero cada informe (de exploración) que escribo sobre él tiene la palabra ‘Globetrotter'».

Un cazatalentos anónimo añadió dudas sobre que Ball sea un jugador ganador, creyendo que ningún equipo puede tener éxito con él como jugador franquicia.

Pelota con características principales de los Hornets

Los Charlotte Hornets han encontrado el oro en ¿Podría Knueppel?quien ha estado fantástico como novato esta temporada. Brandon Miller Se ha mostrado prometedor en su tercera temporada, pero aún necesita demostrar que puede estar sano.

El talento de LaMelo Ball está ahí, pero también ha enfrentado problemas de tobillo en las últimas tres temporadas. Sin embargo, se ha relacionado a Ball con rumores comerciales. Orel Dizon de Enjambre y Sting cree que el trío puede tener éxito.

Sin embargo, los Hornets necesitarán hacer algunos movimientos.

«La organización tiene mucho trabajo por hacer para mejorar su defensiva peor clasificada. Y si el plan es continuar construyendo la plantilla a través de Ball, Miller y Knueppel, tiene que aceptar la realidad de que necesita traer refuerzos defensivos en las posiciones de los grandes», escribió Dizon.

A sus 24 años, Ball ni siquiera ha llegado a su mejor momento. el tambien tiene quedan tres años en su contrato después de esta temporada.