La leyenda de la modificación japonesa visitará Indonesia

Yakarta, Viva – Expo de modificación y estilo de vida de Indonesia (Imx) 2025 anunció grandes noticias relacionadas con estrellas invitadas que estarán presentes en el evento el próximo año. Kazuhiko «Smokey» Nagata, fundador del famoso taller de sintonización de Japón, ciertamente llegó a Indonesia del 10 al 12 de octubre de 2025 en Ice BSD, Tangerang.

La presencia de Smokey se considera un logro importante para IMX 2025 porque es una de las figuras que se espera que estén presentes durante mucho tiempo. El equipo de IMX hizo un esfuerzo directo de lobby a Japón el 10 de agosto de 2025, reuniéndose con Smokey en la sede de Top Secret en Chiba.

«Este será un momento raro para que los entusiastas de los automóviles en el país se reúnan directamente con uno de los íconos más grandes del mundo de JDM a lo largo de la historia», dijo Andre Mulyadi, director de proyecto de IMX 2025, según el Automotive Viva de la declaración oficial, el domingo 17 de agosto de 2025.



Taller de modificación de alto secreto en Japón

Smokey es ampliamente conocido en el mundo automotriz debido a su trabajo, ya que todavía era una carrera como técnico en Toyota y Trust (Greddy). De la actividad modificación Su personalidad después de las horas de trabajo, nació el nombre del Taller de Top Secret que se estableció oficialmente en 1991.

El nombre de Smokey comenzó en todo el mundo en 1998 después de experimentar hasta 320 km por hora con Toyota Supra con motor RB26Dett en Inglaterra. Esta acción terminó con arresto y deportación, pero al mismo tiempo catapultó su reputación como un sintonizador valiente.

El máximo secreto llegó a ser conocido a través de otras obras extremas, como Supra V12 que talló una velocidad de 357 km por hora en Nardò Ring, Italia. El sello distintivo de la pintura dorada en el auto secreto se convirtió en un marcador de que el vehículo fue aprobado directamente por Smokey.

La noticia de la presencia de Smokey en Indonesia plantea preguntas entre los fanáticos. Muchos sienten curiosidad por saber si también traerá el legendario auto de Top Secret que se exhibirá directamente en IMX 2025.

El organizador da una señal de una «gran sorpresa» que se está preparando. Pero hasta ahora no ha habido una declaración oficial sobre la posibilidad de la presencia de automóviles con las características de la pintura de oro en Indonesia.

Además de aparecer en el escenario principal, Smokey también está programado para asistir a un evento especial. La sesión de cena exclusiva con él tendrá lugar el 11 de octubre de 2025 en Garuda Hall, Ice BSD.