La leyenda de Irak teme que su país sea destruido por el equipo nacional indonesio

VIVA – Equipo nacional Iraq logró penetrar en la final de la Copa King 2025, pero su victoria sobre Hong Kong fue acompañada de críticas picantes. La leyenda del fútbol iraquí, Ali Abdul Jabber, evaluó que el equipo de Graham Arnold todavía estaba lejos del rendimiento ideal.

Iraq se sorprendió cuando Hong Kong ganó primero a través de la penalización de Matt Orr en el minuto 61. Afortunadamente, dos goles de Mohammad Ali en el minuto 67 y 81 confirmaron la victoria por 2-1 para Irak en el estadio Chiang Mai, Tailandia, el jueves 4 de septiembre de 2025.

A pesar del regreso exitoso, Abdul Jabber todavía destacó las debilidades del equipo de su país.

«El nivel de Hong Kong es más bajo que el equipo indonesio que enfrentará Iraq en los playoffs de los clasificatorios asiáticos de la Copa Mundial», dijo Abdul Jabber, citado por Winwin.

«Estoy realmente preocupado por Irak. La transición de los ataques indonesios es muy rápida. Iraq debe ser realmente sólido y estar en el mejor rendimiento en el próximo período».

El ex jugador que levantó dos veces el trofeo de la Copa AFC también lamentó que Iraq solo apareció en la Copa del Rey como un evento cálido a la cuarta ronda. Calificación de la Copa Mundial 2026.

«El torneo de la Copa del Rey Thai no es suficiente. Iraq necesita partidos amistosos adicionales en octubre con niveles más altos de oponentes», dijo.

Abdul Jabber también enfatizó las debilidades más llamativas en la línea de fondo.

«Hoy las debilidades en la línea de fondo son claramente visibles. En el futuro, pueden surgir otras debilidades que también deben abordarse de inmediato», dijo.

Aunque Iraq ha asegurado el boleto final de la Copa King, la presión se está haciendo más grande. El público ahora está esperando si Graham Arnold realmente puede pulir a su equipo para enfrentar un examen más severo, incluido un duelo de playoffs calientes contra Indonesia.