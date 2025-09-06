La leyenda canadiense Ken Dryden muere a los 78 años

Montreal Canadiens El legendario portero Ken Dryden fallecido el viernes 5 de septiembre después de una batalla contra el cáncer. Dryden tenía 78 años.

Dryden vivió una de las vidas más fascinantes de cualquier atleta en la historia deportiva de América del Norte. Sus logros sobre hielo hablan por sí mismos: seis veces campeón de la Copa Stanley, cinco veces ganador del Trofeo Vezina, un Trofeo Conn Smythe y ganador del Trofeo Calder en su temporada de novato. Fue incluido en el Salón de la Fama del Hockey en 1983, solo cuatro años después de retirarse.

Después de su retiro de la NHL, Dryden apareció en el mundo de la academia, obteniendo su título de abogado de la Universidad McGill en Montreal, donde se convirtió en profesor. Luego, en 2004, se convirtió en miembro electo del Parlamento canadiense, donde sirvió en tres regímenes separados hasta 2011. Este período incluyó su papel de ministro de desarrollo social canadiense.

Es autor de 19 libros, muchos en el juego del hockey, pero también en un número que se centró en la política y la educación en Canadá.

Montreal llora la pérdida de su amado ícono de hockey

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, publicó un Memoriam para Dryden en X en las últimas horas del 5 de septiembre.

Profundamente entristecido al enterarse del fallecimiento del Excmo. Ken Dryden, una leyenda del hockey canadiense y miembro del Salón de la Fama, servidor público e inspiración. Fue 6 veces campeón de la Copa Stanley, 5 veces ganador del Trofeo Vezina, Ministro de Desarrollo Social y Parlamentario dedicado. Conocido… – Mark Carney (@markjcarney) 6 de septiembre de 2025

La vida del hockey de Dryden, aunque icónica por derecho propio, fue, con mucho, el más corto de cualquiera de sus otras actividades más adelante en la vida. Era un hombre centrado en mejorar su país, servirlos entre su trabajo en el Parlamento, actuar como abogado, conferencias en la Universidad McGill y escribir libros. Era una figura trascendente que impactó la vida de tantos ciudadanos canadienses.

Además de la larga lista de logros ya mencionados, Dryden se desempeñó como presidente de Toronto Maple Leafs de 1997 a 2004. También fue el analista de color del hockey en los Juegos Olímpicos de 1980 y estuvo en la llamada icónica con Al Michaels durante el juego de Milagro on Ice cuando Estados Unidos derrotó a los soviéticos en la ronda de medalla.

Logros en el hielo

Dryden tenía algunas de las mejores temporadas individuales para un portero en la historia de la NHL. Terminó su carrera de ocho años con un récord de 258-57-74, un objetivo contra el promedio de 2.24 y un porcentaje de ahorro de .922. Su récord de playoffs fue un increíble 80-24, ya que retrocedió a seis de los Montreal Canadiens NHL Best 24 Stanley Cups.

Dryden ocupa el segundo lugar en todo el tiempo en porcentaje de ahorro y noveno en goles contra el promedio.

Dryden creó una de las poses más emblemáticas de la historia del hockey, donde se paró directamente y se apoyó en su palo con los codos y la cabeza. Esa pose es consagrado en una estatua masiva en el Salón de la Fama del Hockey en Toronto.

Dryden es sobrevivido por su esposa Lynda y sus dos hijos Margaret y Murray.

Su memoria vivirá durante mucho tiempo entre los fanáticos del hockey y los ciudadanos canadienses.