La ley sobre los maridos que se casan con Siri en secreto sin el permiso de la esposa según las opiniones islámicas, esta es la explicación de Buya Yahya

Jacarta – Tema sobre el matrimonio en serie y poligamia a menudo desencadena largos debates en la sociedad. No un poco esposa quienes se sintieron heridos cuando supieron que su marido se había vuelto a casar en secreto, mientras que otros estaban confundidos sobre si esta acción se consideraba una trampa o si todavía se consideraba legal según la sharia.

Esta condición plantea muchas preguntas, especialmente cuando el marido comete poligamia sin una buena comunicación con la primera esposa.

Buya Yahya dar una explicación sobre esto. En una ocasión, analizó la cuestión de los matrimonios no registrados sin el conocimiento de la esposa y explicó cómo el Islam ve las responsabilidades, los derechos del marido, los derechos de la esposa, así como los límites de la Shari’a en más de un matrimonio.

Buya Yahya enfatizó que casarse no es una cuestión fácil. «En primer lugar, estar casado con una sola esposa conlleva una enorme carga de obligaciones», dijo citado por Al-Bahjah TV, el lunes 17 de noviembre de 2025.

Por lo tanto, los maridos que quieran volver a casarse no deben ser descuidados ni utilizar la poligamia como una forma de satisfacer únicamente su lujuria. También dio el ejemplo de un hombre irresponsable pero que aún tenía la ambición de volver a casarse.

«Una vez escuchamos que un hombre con una sola esposa no se gana la vida, pero aparentemente salta entre matrimonios aquí y allá. Debe estar jugando. Eso es lo que destruye el Islam», dijo.

En su explicación, Buya Yahya enfatizó que la poligamia no debería ser una broma. «La poligamia no es una broma. Y no todo el mundo puede ser polígamo», afirmó.

Según él, el fenómeno de hacer de la poligamia una broma en realidad devalúa la propia Sharia. Aparte de eso, ni el marido ni la mujer deberían utilizar la poligamia como herramienta para presionar o provocar a su pareja.

«No importa, no hables de poligamia en tu casa. Tu marido tampoco suele bromear sobre la poligamia», aconsejó.

Buya Yahya también explicó que una mujer tiene derecho a rechazar la poligamia. «Está permitido llegar a un acuerdo como ese. Si resulta que el marido se vuelve a casar, puede presentar una solicitud», dijo.

Según la Sharia, la violación de este acuerdo puede ser un motivo para que una esposa solicite el divorcio. Es importante que muchas parejas comprendan esta explicación porque los matrimonios no registrados a menudo se llevan a cabo sin considerar los derechos y condiciones de la primera esposa.