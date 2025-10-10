La ley que prohíbe abandonar las oraciones del viernes sin un motivo justificado por la Sharia

Jacarta – Oraciones del viernes es una de las principales obligaciones de todos musulmán que reemplaza la oración del Zuhr para los hombres musulmanes que cumplen con los requisitos, como los hombres adultos, sanos y no en movimiento.

Además de ser una obligación de adoración, las oraciones del viernes tienen una posición importante y especial porque son un momento para que los musulmanes se reúnan para fortalecer la hermandad, escuchar consejos religiosos a través de sermones y convertirlas en un medio para recordar la grandeza de Allah.

El orden de cumplimiento de esta oración del viernes es tan claro y claro como en el Corán, Allah Todopoderoso dice en la carta de al-Jumuah versículo 9:

Oh vosotros que habéis creído, cuando el llamado a la oración sea llamado el viernes, esforzaos en recordar a Dios y abandonad el comercio. Eso es mejor. Eso es mejor. Para ti si lo eres, lo sabes.

«Oh ustedes que creen, cuando sean llamados a realizar la oración del viernes, apresúrense a recordar a Allah y dejen una venta. Eso es mejor para ustedes si lo saben». (QS al-Jumu’ah: 9)

Sin embargo, a veces algunos musulmanes no cumplen la orden de las oraciones del viernes, ya sea a propósito o porque no pueden hacerlo. Entonces, ¿cuál es la ley si se abandona esta obligación?

Reportado por la pagina. MUIEl miembro de la Comisión Fatwa del Consejo Ulema de Indonesia (MUI), Kiai Nurul Irfan, dijo que abandonar las oraciones del viernes sin la excusa syar’i es un gran pecado.

De hecho, en el hadiz se afirma que si un musulmán falta a las oraciones del viernes tres veces seguidas, Allah SWT pondrá un sello en su corazón en señal de hipocresía.

De Abu Hurairah e Ibn ‘Umar radhiyallahu’ anhum, que ambos escucharon al Profeta, sallallahu ‘alaihi wa sallam, decir desde las columnas de su púlpito:

Algunas personas dejarán de abandonar las oraciones del viernes, o Dios sellará sus corazones y entonces estarán entre los negligentes.

«Que la gente deje de irse el viernes o Alá seguramente cubrirá sus corazones y entonces se convertirán en los predeterminados». (HR Muslim, núm. 865).

En otra historia, también se menciona de la siguiente manera.

A quien por negligencia abandona a tres grupos, Dios pondrá un sello en su corazón.

«Quien falte a las oraciones del viernes tres veces porque las descuida, Alá cubrirá su corazón». (HR Abu Daud, no. 1052, An-N sai, no. 1369, y Ahmad 3:424)

Mientras tanto, desde Usamah radhiyallahu ‘anhu, dijo que el Profeta, sallallahu’ alaihi wa sallam, dijo:

Quien descuide tres oraciones del viernes sin excusa será declarado hipócrita.

«Quien falta tres veces a la oración del viernes sin excusa, es considerado un hipócrita» (HR Ath-Thabrani en Al-Kabir, de la historia de Jabir Al-Ja’fi)

«Las oraciones del viernes son una obligación que debe cumplir todo musulmán sano que no esté de viaje. Si alguien las abandona deliberadamente, no sólo está pecando, sino que puede ser considerado un hipócrita», dijo Kiai Nurul Irfan, citado en la página. MUIViernes 10 de octubre de 2025.

Según él, abandonar las oraciones del viernes por los musulmanes sanos que no son viajeros puede considerarse una forma de apostasía, especialmente si la persona las ignora continuamente.

«Esta apostasía no significa necesariamente abandonar el Islam, sino que muestra que la persona ha abandonado importantes obligaciones religiosas», añadió.

Kiai Nurul Irfan también explicó que para un musulmán que tiene una excusa como viajar o estar enfermo, saltarse las oraciones del viernes no es pecado. Se les permite reemplazarla con la oración del Zuhr.

«Las personas que viajan o están enfermas no están obligadas a rezar la oración del viernes. Pueden sustituirla por la oración del Zuhr», explicó.

Mientras tanto, para las mujeres, las oraciones del viernes no son obligatorias. Pueden realizar las oraciones del mediodía en casa o participar en las oraciones del viernes si lo desean.

Kiai Nurul Irfan recordó a los musulmanes que no subestimen la obligación de realizar las oraciones del viernes. Según él, la oración es la diferencia entre musulmanes y no musulmanes.

«Si alguien abandona las oraciones, incluidas las del viernes, se le puede llamar apóstata o infiel, aunque este término no siempre indica que ha abandonado el Islam», afirmó.

A través de esta explicación, Kiai Nurul Irfan invita a los musulmanes a prestar atención a la importancia de las oraciones del viernes para mantener su fe y evitar pecados mayores.