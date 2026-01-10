La Ley ITE no se debilita, los propagadores de engaños y discursos de odio aún pueden ser encarcelados si esto sucede

Jacarta – Cambios a la Ley de Información y Transacciones Electrónicas (MANTENGA LA IRA) no elimina la pena para los divulgadores broma Y discurso de odio. De hecho, las nuevas regulaciones enfatizan límites sustanciales a los tipos de mentiras digitales que pueden ser procesadas por ley, al tiempo que corrigen prácticas criminales que se han considerado excesivas y propensas a abuso.

El profesor principal de Estudios Jurídicos de STIK/PTIK, el inspector general Umar S. Fana, enfatizó que la noción de que los propagadores de engaños están ahora por encima de la ley es una narrativa falsa. Según él, el sistema penal indonesio no se debilita, sino que se le orienta para que sea más selectivo y justo.

«Nuestras leyes no se están debilitando. De hecho, nuestras leyes están evolucionando para volverse más maduras, más selectivas y, esto es lo más importante, más humanas, pero aún duras contra el crimen organizado», dijo Umar en una declaración escrita, citada el sábado 10 de enero de 2026.

Umar explicó que la revisión de la Ley ITE de 2024 fue una respuesta a las críticas de larga data a los artículos multiinterpretativos que a menudo enredan las expresiones de los ciudadanos en el espacio digital. Esta actualización normativa, dijo, coloca al derecho penal como el instrumento final en la aplicación de la ley.

«La revisión de 2024 de la Ley ITE está aquí para cortar el caucho. Los legisladores y el gobierno están de acuerdo en que el derecho penal debe ser el último remedio, el último remedio cuando otros métodos no han funcionado», explicó.

Umar explicó que la difusión de engaños todavía puede ser castigada, pero sólo si cumple los criterios de impactos graves y reales. Según las últimas regulaciones, no todas las mentiras en el espacio digital dan lugar automáticamente a cargos penales.

«Una nueva mentira puede llevarte a prisión si cumple una de dos condiciones fatales», dijo Umar.

La primera condición es un engaño que cause pérdidas materiales, especialmente en el contexto de las transacciones electrónicas y el comercio digital. Estas disposiciones tienen como objetivo proteger al público de prácticas fraudulentas en línea.

«Si difundes noticias falsas en el contexto del comercio electrónico o de transacciones electrónicas que causan pérdidas materiales a las personas, estarás sujeto a cargos criminales. Esto es para proteger las billeteras de las personas del fraude en línea rampante», explicó.

La segunda condición es un engaño que desencadene malestar físico en la sociedad según lo regulado en el artículo 28, apartado 3, de la Ley ITE revisada. Umar enfatizó que los disturbios no deben interpretarse como mero ruido en las redes sociales.