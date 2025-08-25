La ley debe estar libre de política

DePok, Viva – Ministro de Coordinación de Legal, Derechos Humanos, Inmigración y Correcciones (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra decir regalo amnistía del presidente Prabowo Subianto al Secretario General del DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto Es un deseo que la policía en el campo de los actos criminales de corrupción esté libre de motivos políticos.

Según él, el presidente vio un motivo político detrás de los pasos legales dados contra Hasto.

«Así que esto es parte del deseo del Presidente que está decidido a combatir la corrupción, pero aún desea que la policía en el campo de la corrupción se realice de manera objetiva y libre de cualquier motivo político», dijo Yusril al dar una conferencia pública en la Facultad de Derecho, Universidad de Indonesia, DePok, West Java, el lunes.



Hasto Kristiyanto después de someterse a tratamiento y regresar al Centro de Detención de KPK Foto : Antara/Sulthony Hasanuddin

Hizo hincapié en que el presidente consideró los pasos legales contra cualquier persona, especialmente con delitos de corrupción, debe ser estéril de los motivos políticos de los agentes de la ley.

Por esta razón, a pesar de que el caso legal que Enneed Hasto todavía existía y el Secretario General del Partido Democrático de la Lucha de Indonesia fue acusado de la Corte de Corrupción basada en la Ley de Corrupción, dijo que el Ministro Coordinador, el caso se consideraba motivado políticamente, por lo que el Presidente tenía suficientes razones para proporcionar a Amnesty a Hasto.

«La concesión de la amnistía ha recibido la consideración del DPR y se lleva a cabo debido a los intereses de la nación y la integridad del estado unitario de la República de Indonesia», dijo.

La amnistía es un perdón o eliminación de la sentencia dada por el Jefe de Estado a una persona o grupo que ha cometido un cierto delito penal.

Último, Amnistía fue entregada por el presidente Prabowo a 1.178 reclusos, que entre Otro a Hasto después de ser sentenciado a 3 años de prisión y 6 meses, así como una multa de Rp250 millones en el confinamiento de 3 meses después de ser probado que proporcionan sobornos en el supuesto caso de la investigación del caso de corrupción del sospechoso Harun Masiku y los sobornos. (Hormiga)