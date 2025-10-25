La Ley de Radiodifusión se considera obsoleta, la RPD y KPI coinciden en que debe reformarse inmediatamente

Jacarta – El vicepresidente de la Comisión I de la RPD de RI, Sukamta, dijo que Ley de Radiodifusión en Indonesia ya está obsoleto. Según él, la radiodifusión ha cambiado de forma, y ​​no sólo eso. libre al aire como la televisión y la radio que utilizan frecuencias pero también a través de Internet.

«La Ley de Radiodifusión de 2002 regula las emisiones de radio y televisión libre al aire. «Ahora el formulario se está transmitiendo, esto es para lo que queremos ajustar la configuración», dijo Sukamta cuando era experto en la Guía Técnica de P3SPS. KPI en la Universidad Budi Luhur, viernes 24 de octubre de 2025.

Además, Sukamta también destacó que no es fácil regular el ámbito digital. Esto no se debe sólo a problemas técnicos sino también a la reacción del público.

«mundo digital «Hace mucho tiempo que no tenemos regulaciones, tan pronto como se regulan, sólo un poco, entonces el público reacciona», dijo.

Aun así, aseguró que todos los países regulan la radiodifusión, tanto convencional como digital. Sin embargo, dijo que en Indonesia no existe tal regulación.

«Todos los países regulan tanto la radiodifusión tradicional, comoire al aire o vía digital», subrayó.

En línea con Sukamta, el Comisionado Central de KPI, que también es Coordinador de Supervisión de Contenidos de Transmisión, Tulus Santoso, dijo que los contenidos audiovisuales están regulados en los países europeos.

«plataforma digital «Quienes prestan servicios de audio y audiovisuales en el extranjero, en países que ya tienen regulaciones, cumplen», explicó.

Según Tulus, las regulaciones existentes deben basarse en esfuerzos de protección, protegiendo tanto los intereses del Estado como los intereses de la sociedad, incluidos los intereses económicos internos.

«Si lo comparamos con Europa, hay una contribución de plataforma al país, una contribución a la industria creativa nacional, una contribución a la protección de la sociedad de contenidos negativos. Esto es algo que no existe en nuestro país», explicó.