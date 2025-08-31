La Ley de la Acción instó a la policía nacional a saquear y disturbios de la acción.

MakassarVIVA – La manifestación que tuvo lugar frente a la oficina de DPRD de la ciudad de Makassar terminó trágicamente, causando daños graves y víctima Alma el viernes 29 de agosto de 2025.

Leer también: El Ministro de Defensa ordenó al aparato que actuara decisivamente a los perpetradores del saqueo de los hogares de los funcionarios estatales



El edificio del consejo fue quemado, los vehículos se quemaron y las instalaciones públicas fueron dañadas. Trágicamente, este incidente también se cobró la vida de los empleados y civiles se convirtió en víctimas. A medida que la situación se calienta, el Consejo de Liderazgo Provincial de la Asociación de Jóvenes Hindú (DPP Pelaah), South Sulawesi, expresó una profunda preocupación.

Le pidieron a la policía que tomara medidas decisivas contra los que saqueaban y la destrucción. El presidente del South Sulawesi Pelaah DPP, Candra Gunana, transmitió el dolor a las víctimas y las familias que quedaron en el incidente.

Leer también: Los alborotadores virales fueron arrestados con una tarjeta miembro de TNI, Kapuspen: ¡Esa es una narrativa falsa y engañosa!



«También estamos profundamente afligiendo a las víctimas en la acción que ocurrió. Lamentamos profundamente este incidente hasta que ocurrió», dijo Candra, cita el domingo 31 de agosto de 2025.



La oficina de DPRD de la ciudad de Makassar fue quemada por las masas

Leer también: La casa de Eko Patrio fue vigilada por el Tni-Polri después de ser saqueada



Hizo hincapié en la importancia de mantener el valor y la esencia de la acción. reunión. Pregunta Polri Tome medidas a los elementos que dañan la esencia de la lucha.

«South Sulawesi apoya a la Policía Nacional para tomar medidas enérgicas contra los alborotadores y saqueadores en acción después de la conductividad», dijo.

Candra también invitó a todos los manifestantes a permanecer consistentes en el valor de la lucha democrática y las aspiraciones de la gente.

«También invitamos a los participantes a demostrar que se mantengan en la esencia que se lucha en la acción, a saber, luchar por los derechos e intereses de la gente», dijo.

Además, Candra pidió a todos los partidos que asumieran un papel en el mantenimiento de una situación propicio para expresar opiniones.

«No dejes que la acción destructiva cubra el mensaje que debería llegar al público», dijo nuevamente.