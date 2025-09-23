La ley APBN 2026 fue ratificada, el DPR reveló los detalles del cambio en la asignación del presupuesto

Yakarta, Viva – Cabeza del cuerpo Presupuesto El parlamento de alias Banggar, dijo Abdullah, dijo que la agencia de presupuesto de DPR Ri junto con el gobierno acordó la postura del presupuesto estatal (RAPBN) de 2026.

Leer también: ¡ El parlamento es aprobado por la ley APBN 2026, ver los detalles



Hizo hincapié en el presupuesto estatal de 2026 que se había discutido sería un arma fiscal del gobierno, así como una herramienta para realizar objetivos de desarrollo a corto y mediano plazo.

«El RAPBN que diseñamos como una herramienta para retener los choques económicos contra los hogares pobres, vulnerables a los pobres, esta es una manifestación del papel del presupuesto estatal como el poder de la protección social», dijo en una reunión Plenario de la Cámara de Representantes RI en el edificio del Parlamento Indonesio Senayan, Yakarta, martes 23 de septiembre de 2025.

Leer también: KemendiktISainek bombea rp2 billones para construir una escuela Garuda



Agregó, al mismo tiempo, el gobierno y el Parlamento también colocaron al APBN como una fuerza impulsora para el surgimiento de climas de pequeñas y medianas empresas, cadenas logísticas, transporte, turismo e industrias creativas.

Leer también: Las instrucciones de Bahlil a los cuadros de Golkar en DPR-DPRD: el presupuesto debe tocar a la gente



Dicho afirmado, la agencia de presupuesto de DPR espera que el presupuesto estatal 2026 pueda ser un capital importante para que el gobierno comience a revertir la situación, comenzando el surgimiento de la industria nacional y revitalizando la industria básica nacional que sostiene las necesidades básicas principales de las personas como los textiles, la agricultura y la energía.

«Especialmente con el apoyo de la política posterior, ciertamente acelerará la expansión de la industria nacional», dijo.

Aquí está Detalles La postura RAPBN 2026 que ha sido acordada por el Banggar DPR Ri junto con el gobierno:

A. Ingresos estatales de RP 3,153.58 billones

1). Recibo de impuestos de RP 2.693.71 billones

2. PNBP RP. 459.20 billones

3. Grant Rp. 670 mil millones

B. Gasto estatal de RP 3,842.73 billones de billones

1). Gobierno central gastando RP 3,149.73 billones

– K/L de compras RP. 1.510.55 billones

– Gastos sin KL RP 1.639.19 billones de billones

2). Transferencia al área de IDR 692.99 billones

C. Balance primario menos IDR 89.71 billones

D. Déficit IDR 689.15

– Porcentaje de PIB 2.68 por ciento

E. Financiamiento RP. 689.15 billones.

De los resultados de la discusión con el gobierno, dijo también informó que había varios cambiar asignación Presupuesto de la presentación inicial del gobierno.

Algunos de estos cambios están en varias publicaciones presupuestarias, incluidas:

1. Hay un objetivo adicional de ingresos por impuestos especiales de RP 1.7 billones

2. Aumento del objetivo de ingresos PNBP de 6 ministerios/instituciones que contribuyen con RP 4.2 billones.

3. Adición de gastos de K/L de RP 12.3 billones

4. Adición de otros programas de gestión de gastos que ascienden a RP 941.6 mil millones

5. La adición de fondos de transferencia a la región es de 43 billones de RP.