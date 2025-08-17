La letra de la canción de bala de balas de bala en el 80th Hut Ri, Prabowo sigue el baile

Yakarta, Viva -El solemnidad del 80 aniversario de la independencia de la República de Indonesia en el Palacio Merdeka, Yakarta, el domingo 17 de agosto de 2025, de repente se convirtió en alegría. Después de la procesión de una ceremonia estatal que fue ordenada y sagrada, la etapa de entretenimiento presentó una actuación musical que hizo que todas las invitaciones se disolvieran en diferentes atmósfera.

Uno de los momentos más robados de la atención ocurre cuando el grupo musical Silet se abre Trayendo la canción «Teola Bale«

Ministrar hasta que los invitados de VVIP establezcan

Cuando el canto de «Tabola Bale» resonó, el Ministro del Estado Praseteto Hadi y el Secretario del Gabinete, Teddy Indra Wijaya, parecían incapaces de detenerse. Ambos con entusiasmo por bailar después del simple baile de la canción. La acción fue recibida inmediatamente por los aplausos de los invitados invitados que se sentaron en la tienda honoraria.

Desde las gradas hasta la zona de invitados, las caras felices parecen colorear la atmósfera. Una sonrisa se rompió y aplaudió felizmente como para retirar una barrera entre los funcionarios estatales, los funcionarios, a las personas presentes.

Paskibraka al Tni-Polri también se disuelve

La alegría no se detuvo allí. Los participantes de la ceremonia formados por los miembros de TNI y Polri también fueron llevados por la atmósfera. Con una buena ceremonia de uniforme, fueron vistos bailando al ritmo.

El momento más entretenido se ve en los miembros de Paskibraka. Después de llevar a cabo la tarea sagrada de levantar la bandera, sus caras tensas se volvieron alegres. Los pasos de aquellos que generalmente son rígidos ahora son flexibles para seguir la música «Tabola Bale».

Prabowo bajó y se unió a bailar

El ambiente estalló cuando el presidente Prabowo Subianto Abajo del púlpito de honor. Sin incómodo, se unió a la ceremonia. La acción espontánea del presidente fue bienvenida con vítores alegres de toda la audiencia.

El momento es una imagen diferente de la conmemoración del aniversario de la República de Indonesia en el Palacio de Merdeka, que generalmente es sinónimo de matices formales. La presencia de Prabowo que participó en el baile agregó a la calidez, mostró que la celebración de la independencia podría traer alegría y una sensación de unidad.

La historia detrás de la letra de Tabola Fal

La letra de esta canción le dice a un hombre que se enamoró de una chica llamada Maimuna. La niña que alguna vez fue inocente ahora se está convirtiendo en una mujer hermosa y encantadora. El cambio hizo al hombre más cautivado hasta el punto de casarse seriamente con él.

En la historia descrita por la canción, los sentimientos del hombre eran tan fuertes que cada noche estaba inquieto, no podía dormir, porque siempre pensaba en el ídolo del corazón. Las emociones mezcladas con el anhelo se representaron en la palabra «Tabola Bale».

Una mezcla de idiomas regionales, humor ligero e historias de amor simples hace que esta canción se sienta cerca de los oyentes de varios círculos. No es de extrañar que «Tabola Bale» rápidamente se quedó en el corazón del público, especialmente cuando se entrega con plena energía en el Palacio Merdeka.

Siguiendo la letra de Tabola Bala:

Como resultado, lea ade nona

Subin dijo en el corazón del hermano.

Me gustaba verte amigos

Creo que lo has hecho, pero estoy silenciado (¡oye!)

Lia Ade Miss está obteniendo más y más Gaga, haciendo que Kaka sean como

En el pasado, Ade Rambu Braen Dua, ahora Red-Red Signs

Kaka lia es dulce, ¿de dónde es la región?

Aduh, Ade Nona, Jang Taluh Tilas frente a Ka

Por ser eso

Como resultado, lea ade nona

Subin dijo en el corazón del hermano.

Ade hace kaka mete, noche de balas de sueño

Como tú eras el hermano de Ade, es, señor, perdona e

Ade pasó el carril delantero de la casa

Kaka tan salado hasta que cambie el estado de ánimo

Espíritu de repente por Ade Miss

¿Este ángel oriental que tiene?

Kaka lacak ko pu nama

El artículo TRA solía llevar mucho tiempo

Preguntó inmediatamente a Ko Pu Mama

Resulta que Ade Miss, Ko Pu Name Maimuna

Eh, maimuna, eh, lo divertido

Kaka espero ser una casa

Si aceptas tu amor

Kaka Promise nos casamos de inmediato

Oh, hermano, no seas tan cierto

No soy así

Solo tengo miedo de ver a Uda

Acok libre de ruptura

Me gustaba verte amigos

Este sentimiento está ahí, pero estoy silenciado

Ah, Wadaw-Wadaw, este es el hijo de Gaga Lai

Su Bale Jawa, solo agrega claro

El estilo se está volviendo más diferentes, los labios rojos rojos

Ouch, mamá, mamá, ¿quién es un niño?

Bulu Masih Rise, Rise, Rise (Nona

Ahora Bale Jawa se está volviendo más hermoso (señorita)

Muy perfecto, el ángel original cae del cielo

Si es así con Ade, el hermano deja de Bamabo a

Su, definitivamente kaka ni ade pu

Juguete soltero

Lia Ade Miss está obteniendo más y más Gaga, haciendo que Kaka sean como

En el pasado, Ade Rambu Braen Dua, ahora Red-Red Signs

Kaka lia es dulce, ¿de dónde es la región?

Aduh, Ade Nona, Jang Taluh Tilas frente a Ka

Por ser eso

Como resultado, lea ade nona

Subin dijo en el corazón del hermano.

Ade hace kaka mete, noche de balas de sueño

Como tú eras el hermano de Ade, es, señor, perdona e

Ade hace kaka mete, noche de balas de sueño

Como tú eras el hermano de Ade, es, señor, perdona e