La lesión «muy legítima» de AEW Star es probable que los mantenga fuera de la televisión

Según los informes, Swerve Strickland está tratando con un menisco desgarrado. Según Sean Ross Sapp de Fightful Select, Strickland ha llevado la lesión durante varios años, que se remonta a su tiempo con la WWE.

«Después de la semana pasada, comencé a preguntar sobre esta mención de Swerve visitando al médico o al equipo médico y me dijeron: ‘Sí, es muy legítimo'», Sapp dijo a través de un podcast Select Lightful reciente. «Y, no solo es legítimo, ha estado trabajando con una lágrima en su menisco desde 2019 cuando estaba en el Centro de Performance (WWE) … Se suponía que debía tener un tiempo libre después de todo, pero trabajó durante un mes adicional … hay un miedo, casi una suposición, que va a tener una cirugía de rodilla, ya sea inminente o por el camino.

Strickland se unió a AEW en 2022. Desde entonces, ha surgido como una estrella genuina en la lista. Pensar que todos sus partidos han ocurrido mientras llevan una lesión es salvaje. Es consistentemente uno de los talentos más emocionantes en la lista AEW y ha producido algunos Slobberknockers en los últimos años.

Desafortunadamente para AEW, Strickland puede necesitar perder algo de tiempo. Eso significa que su ausencia lo hará Probablemente coincida con Will OsRapy’s. Por lo tanto, AEW tendrá una gran brecha hacia la parte superior de la tarjeta. Sin embargo, resolver los problemas de lesiones de Strickland es lo mejor para la compañía y el propio Strickland.

Strickland ve cuatro pilares nuevos en AEW

A lo largo de la vida joven de AEW, la compañía ha señalado continuamente cuatro pilares dentro de la lista. Al principio, esos eran Darby Allin, Jack Perry, MJF y Sammy Guevara.

Sin embargo, durante una entrevista del 22 de agosto con «Sin crower» de Yahoo Sports Strickland señaló cómo hay un nuevo cuarteto que lidera el vestuario y se encoge unos a otros.

«Ospreay, Hangman, yo mismo (Swerve Strickland), MJF incluido», dijo Strickland. «Somos las definiciones de esta época y generación. Nos enorgullecemos de ese trabajo».

AEW tiene una lista profunda y talentosa. Del talento veterano a prometedor más joven luchadoresLa compañía tiene mucha fuerza en profundidad. Sin embargo, el trimestre que Strickland nombró, sin duda, el elenco principal, tanto ahora como en el futuro.

Strickland perdió en la puerta prohibida de AEW

El domingo 24 de agosto, Strickland cayó SHort en un partido de título unificado AEW contra Kazuchika Okada.

Y si bien el partido está bien, altamente cargado y divertido de consumir, estaba claro que la ausencia de Strickland también se estaba explicando a través del subtexto durante todo el concurso. Okada se dirigió continuamente a la rodilla de Strickland, especialmente después de que parecía torcerlo después de un trampolín sobre las cuerdas.

Sin embargo, la pelea por el título también abrió la puerta a una posible revancha una vez que Strickland se ha recuperado de su potencial cirugía y está de vuelta en la rotación semanal de AEW. Hasta entonces, Tony Khan debe encontrar formas de enchufar los huecos que Strickland y Ospreay.

AEW tiene numerosas estrellas en el estante con lesiones en la actualidad. Afortunadamente, hay una gran cantidad de otros talentos emocionantes que esperan una mayor oportunidad. Quien obtenga ese impulso, y cómo afecta a Strickland a su regreso, quedará por verse. Aún así, los fanáticos de AEW probablemente estarán emocionados de ver cómo se desarrolla todo.