La lesión del portero del Rangers podría no ser tan grave: experto

El Nueva York Los Rangers sufrieron una pérdida devastadora el lunes por la noche. No, no fue sólo la decisión 3-2 en tiempo extra contra el Utah Mammoth. fue el Privación del club del portero titular Igor Shesterkin eso fue lo que más dolió.

Durante el primer período del choque entre Rangers y Mammoth, Shesterkin se estiró para salvar. Inmediatamente yació sobre el hielo en visible agonía, necesitando ayuda para salir del hielo. Al principio parecía que Shesterkin había resultado herido en una colisión con el delantero del Mammoth, JJ Peterka. La repetición, sin embargo, demostró que no fue así.

La repetición mostró lo que parecía ser una distensión en la ingle. Esa es la opinión que expresó el experto médico Dr. Harjas Grewal al revisar las imágenes. En una publicación de X, Grewal dijo lo siguiente sobre la posible lesión de Shesterkin:

Parece una posible distensión en la ingle para Shesterkin. El tiempo libre depende de la gravedad, pero a menudo es al menos de una semana a otra para los porteros. Además, no creo que Peterka tenga nada que ver con la lesión que ocurrió antes de que entrara en contacto con Shesterkin. https://t.co/vJ8xkN7IdU – Dr. Harjas Grewal (@Harjas_Grewal) 6 de enero de 2026

Ahora existe preocupación por la guardabosques‘ La pierna izquierda del guardameta se extiende demasiado en la jugada. Esa situación también podría haber influido en la lesión de Shesterkin. Pero siguiendo la navaja de Occam, una distensión en la ingle podría estar más en consonancia con el mecanismo de la situación.

Si ese es el caso, es posible que la lesión no sea tan grave. Desafortunadamente, las lesiones en la ingle son difíciles de cronometrar. Si bien puede haber un pronóstico semanal, Shesterkin podría regresar al hielo mucho más temprano que tarde.

Es probable que los Rangers sometan a Shesterkin a más pruebas para determinar el alcance de la lesión. Esperamos que la situación no sea más que un incidente aterrador.

Shesterkin es difícil de reemplazar para los Rangers

Tras el partido, el entrenador del Rangers habló con los medios de comunicación, dejando evidente su preocupación por la lesión de Shesterkin.

Sullivan dijo lo siguiente, según El Atlético:

«Hay ciertos muchachos que impulsan tu equipo. Él es uno de ellos para nosotros. Es un jugador de élite en su posición. Creo que es uno de los mejores en el juego. Cuando pierdes a un jugador así por un período de tiempo, ese tipo de jugadores son difíciles de reemplazar».

De hecho, no hay forma de reemplazar a Shesterkin. Los Rangers recurrirán a Jonathan Quick para tomar el relevo en ausencia de Shesterkin. Sin embargo, la pérdida de su portero titular significa que los Blueshirts tendrán que mantenerse firmes hasta que pueda regresar.

El cronograma de la lesión de Shesterkin será crucial para determinar los próximos pasos a seguir. Si dicho cronograma no es demasiado preocupante, los Rangers podrían arreglárselas sin su portero número uno y permanecer en la búsqueda de los playoffs.

Los Blueshirts se enfrentan a una dura racha de partidos

Francamente, los Rangers no podrían haber perdido a su portero titular en el peor momento posible. Los Rangers enfrentarán una serie de juegos que podrían determinar su temporada. El club se enfrentará a rivales de la Conferencia Este, los Buffalo Sabres y los Boston Bruins, el próximo jueves y sábado. Jugarán dos partidos más en casa antes de salir fuera de casa durante cuatro, incluidos tres en la costa oeste. Ese viaje incluye tres juegos en cuatro noches contra los Anaheim Ducks y Los Ángeles. Reyes.

De cara al receso olímpico, los Rangers jugarán cuatro partidos contra rivales de la División Metro, incluido uno consecutivo contra los New York Islanders. Esos cuatro partidos bien podrían determinar las esperanzas del club en los playoffs.

A menos que los Rangers puedan tener una buena racha incluso sin Shesterkin, el barco podría seguir navegando esta temporada.