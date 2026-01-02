La lesión de Victor Wembanyama actualiza una mezcla para la estrella de los Spurs

En una actualización positiva para el Espuelas de San AntonioVictor Wembanyama ha evitado sufrir daños en los ligamentos tras hiperextendiendo su rodilla en la victoria del miércoles por 134-132 sobre el Knicks de Nueva York.

Por otro lado, Wemby, que ya se perdió 12 de los 33 partidos de los SpursPuede darse el lujo de perderse sólo cinco juegos más para mantener la elegibilidad para los honores All-NBA, All-Defensive y Defensive Player of the Year.

Por Michael C. Wright de ESPNWemby no viajó con los Spurs para el partido fuera de casa del viernes contra los Pacers de Indiana y es poco probable que se adapte a los Trailblazers de Portland en sábado. Si Wemby se perdiera ambos partidos, estaría peligrosamente cerca de perder la elegibilidad para el final de temporada. NBA premios y reconocimientos.

Última actualización sobre lesiones de Wemby

«La resonancia magnética de Victor Wembanyama hoy resultó limpia, sin daños en los ligamentos», informó Wright en X.

«No hizo el viaje a Indianápolis para poder recibir más atención aquí en San Antonio. Probablemente estará en la lista de cuestionables para el sábado contra Portland, según la fuente».

Wright añadió que los Spurs no querían que su estrella de la franquicia viajara a Indiana para poder tratarlo en sus propias instalaciones.

«… Los funcionarios del equipo quieren que aproveche las opciones de tratamiento disponibles en Victory Capital Performance Center, dijeron las fuentes», escribió Wright.

La fuente de los Spurs confirmó que es poco probable que Wemby se pierda mucho tiempo.

«Las fuentes le dijeron a ESPN que aparecerá como cuestionable para el partido en casa del sábado contra los Portland Trail Blazers y que es considerado el día a día mientras lidia con el dolor en la rodilla izquierda”.

Wemby consciente de la regla de los 65 juegos

Incluso si Wemby regresara para el partido del martes contra el Grizzlies de Memphislas probabilidades de que alcance el umbral de 65 juegos para premios son casi imposibles.

Históricamente, los Spurs han sido cautelosos con la carga de trabajo de sus jugadores estrella, desde los días de Tim Duncan. Tony Parker y Manu Ginóbili. Si la historia sirve de indicación, Wemby probablemente se perderá varios partidos en marzo y abril, especialmente una vez que los Spurs consigan un lugar en los playoffs. Y entre ahora y entonces, sería optimista suponer que Wemby mantendrá un buen estado de salud dado su historial.

Incluso el fenómeno de 7 pies 5 pulgadas se da cuenta de que está en una carrera contra el tiempo para mantener la elegibilidad para los premios. A principios de esta semana, Maxime Aublin de Leequipe le preguntó a Wemby qué pensaba sobre la posibilidad de perderse el umbral de 65 juegos por segundo año consecutivo.

«No me desagrada esa regla», dijo Wemby.

«Y sí, por supuesto que lo tengo en mente, aunque no sea lo primero en lo que pienso. Pero también sé que el personal médico de los Spurs hará su trabajo independientemente de eso. Eso es lo que esperamos de ellos, y son muy buenos para mantenerse objetivos».

El año pasado, Wembanyama estaba preparado para ganar el premio al Jugador Defensivo del Año y formar parte de su primer Equipo All-NBA antes de ser descartado después de 46 juegos por un problema de coágulo de sangre que amenazaba su vida. El jugador de 21 años promedia 24,3 puntos, 11,7 rebotes, 3,4 asistencias y 2,9 tapones en su tercera temporada, llevando a los Spurs al segundo puesto del Oeste.