La lesión de Stephen Curry de los Warriors alimenta la preocupación del médico deportivo

El dos veces MVP Stephen Curry no parecía demasiado herido mientras observaba su guerreros del estado dorado compañeros de equipo superar un déficit de 17 puntos para sorprender a los Memphis Grizzlies, 114-113, el lunes por la noche. Sin embargo, el partido marcó el cuarto partido consecutivo en el que Curry se quedó fuera por una persistente lesión en la rodilla que le ha molestado desde partidos consecutivos contra el Lobos de Minnesota mes pasado.

Para empeorar las cosas, los Warriors ya Descartado Curry para el enfrentamiento del miércoles contra los San Antonio Spurs, el último partido antes del receso del Juego de Estrellas, y para el Juego de Estrellas en sí, con la franquicia considerando un regreso a finales de este mes.

Actualización sobre la lesión de Stephen Curry

¿Podrá Curry recibir el alta a tiempo para el duelo del 19 de febrero contra el celtas de boston¿El primer partido después del receso del Juego de Estrellas?

El renombrado médico deportivo Dr. Nirav Pandya, MD, quien se ha desempeñado como consultor durante varios NBA equipos, ha ofrecido una sombría actualización sobre la lesión de Curry.

«RE: Stephen Curry descansar hasta después del receso del Juego de Estrellas está totalmente en línea con lo que se puede esperar cuando los atletas mayores están lidiando con el síndrome femororrotuliano». Pandya escribió en X. «El descanso es un componente clave de la recuperación junto con la rehabilitación enfocada en las estructuras circundantes alrededor de la articulación de la rodilla. #DubNation»

El informe de Pandya sugiere que la lesión de Curry podría ser persistente y molestarlo durante el resto de la temporada 2025-26, incluso si recupera temporalmente su plena forma.

Cronología del regreso de Stephen Curry

La única buena noticia para los Warriors es que han desafiado la lesión de Curry, sin mencionar la rotura del ligamento anterior cruzado de Jimmy Butler que puso fin a la temporada, y han mantenido su racha ganadora. Su victoria del lunes marcó la segunda en tres partidos y la cuarta en los últimos ocho. Es por eso que Curry cree firmemente que sus compañeros de equipo pueden mantener a flote a los Warriors, mientras él espera a su equipo e intenta recuperar su forma física.

en una charla con Anthony Slater de ESPNCurry dejó claro que no apresurará su regreso.

«Es cuestión de aprender sobre la marcha qué funciona en términos de rehabilitación», dijo Curry sobre el problema de la rodilla. «Porque todavía es doloroso. Hay que tratar de deshacerse de toda la inflamación y el dolor. Es algo que todavía tenemos que monitorear y manejar las lesiones, pero es algo que, si vuelvo demasiado pronto, podría empeorar».

La lesión de Curry surgió por primera vez durante los partidos consecutivos contra Minnesota el mes pasado. El par de juegos estaba originalmente programado para tres noches, pero el calendario fue modificado debido a los disturbios en Minneapolis. Después de llevar a su equipo a una victoria por 111-85 en el primero de los partidos consecutivos, Curry reveló que algo «estalló» durante la práctica.

«Algo estalló ayer cuando vinimos a hacer ejercicio», reveló Curry. vía NBC Sports Bay Area.

«Fue súper extraño. Me habían pasado cosas (cuadriceps y todo eso) pero era algo que no había sentido antes, así que definitivamente aproveché el día libre para hacerlo bien, pero espero que eso continúe».

Los Warriors, por razones obvias, no jugaron contra Curry en la segunda noche del partido consecutivo contra los Timberwolves. Desde entonces, Curry ha aparecido en sólo dos partidos, pero jugó menos de 30 minutos en ambos partidos. Claramente, los Warriors han sido cautelosos.