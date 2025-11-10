La lesión de Davante Adams provoca una verificación de la realidad de los Rams después de una salida anticipada

Rams de Los Ángeles entrenador en jefe Sean Mc Vay habló con optimismo sobre el receptor abierto veterano Davante Adamsquien se lesionó en la Semana 10 contra el 49ers de San Francisco y no terminó el partido, pero aún podría repetirse la historia.

Adams tuvo 77 yardas y 1 touchdown en seis recepciones en el concurso. Tiene 42 recepciones para 568 yardas y 9 touchdowns esta temporada, liderando la liga en esta última categoría.

Su estatus cobra mucha importancia para la Semana 11 contra el Halcones Marinos de Seattle.

El optimismo de los Rams en Davante Adams podría resultar ambicioso

Cuando un fanático se enteró de los comentarios de McVay de segunda mano, ellos también se volvieron optimistas de que Adams podría recuperarse de la lesión la próxima semana.

Sin embargo, Nate Atkins de The Athletic recordó que los Rams tienen una historia en este sentido.

«Con Davante Adams, es de esperar, pero vale la pena recordar que Puka Nacuá y Steve Ávila Han vuelto a los partidos en los que se lesionaron y luego se perdieron el siguiente”. Atkins publicado en X el 9 de noviembre.

«Tengo que ver cómo se siente mañana y luego cómo responde el cuerpo en la práctica más adelante en la semana».

Adams ha sido duradero durante su carrera. Ha jugado al menos 14 partidos en cada una de las últimas cinco temporadas.

Además, se ha perdido más de dos partidos en una sola temporada dos veces desde que ingresó a la liga como la selección general número 53 en el draft de 2014 con el Empacadores de Green Bay. Los Rams ya han tenido que navegar un juego sin Nacua.

Su tercer receptor habitual, Tutú Atwellestá en la reserva de lesionados.

Davante Adams se sincera sobre la lesión oblicua

Adams no tenía mucho que ofrecer, decirle a los periodistas que la lesión le “mordió” durante el partido, pero “ahora me siento mejor”.

«Veremos cómo se siente la próxima semana».

«Es como el área oblicua de mi lado, lo que sea. No soy muy bueno en anatomía, biología y todo eso. Así que no quiero etiquetarlo mal, pero lo que sea que esté en este lado debajo de mis costillas. Situación muscular. Algo así».

Los Seahawks tienen marca de 7-2 después de derrotar a los Cardenales de Arizona en la Semana 10, al igual que los Rams.

Los Rams dividieron sus enfrentamientos contra los Seahawks en 2024. Este año, se enfrentarán a un equipo de Seattle remodelado que cuenta con la ex estrella de los Rams. Golpe de Coopera quien Adams reemplazó.

Sean McVay elogia a Davante Adams

En particular, McVay comparó el estado de Adams al final del juego de los 49ers con el de Nacua durante la victoria de los Rams sobre los Santos de Nueva Orleans en la semana 9.

«Creo que probablemente podría haber regresado si hubiera estado un poco más cerca. Algo similar a Puka la semana pasada. Pero estuvo sobresaliente hoy. Realmente sentiste su presencia temprano y con frecuencia en el juego. Sale con otro touchdown. Pero no tengo una actualización en cuanto a nada específico». McVay dijo a los periodistas el 9 de noviembre.

«Creo que realmente está jugando como su mejor pelota. Está mejorando cada vez más. Es como un buen vino; simplemente mejora con la edad. Pero lo amamos. Me encanta estar cerca de él. Amo todo lo que representa, y es un gran jugador para nuestro equipo de fútbol».

McVay dijo que tenía esperanzas de que la lesión de Adams fuera «mínima».