La lesión abre la puerta para las cootes novato Braeden en la lista de Canucks

En el hockey, la desgracia de un jugador a menudo se convierte en la oportunidad de brillar de otro.

El Vancouver Canucks No planeó reorganizar su grupo delantero en octubre, pero la lesión de Nils Hoglander ha abierto la puerta. El extremo de 23 años se sometió a una cirugía de tobillo y se espera que se pierda de 8 a 10 semanas, Dejando una brecha en el medio de la alineación.

Es el tipo de vacío que puede alterar una temporada, y puede haber creó el carril perfecto para el novato Braeden Cootes para patinar directamente sobre el lista de la noche de apertura.

Hoglander Talló una reputación Como una bisagra enérgica, un jugador que podría conducir el juego en los seis inferiores y chips en ofensiva oportuna. Perderlo durante los primeros dos meses es un golpe para Vancouver, especialmente para un equipo que banca con profundidad para mantener el ritmo en una dura división del Pacífico.

Pero los abdominales de la lista tienen una forma divertida de revelar quien está realmente listo. Ingrese Cootes, el centro de 18 años reclutado en la primera ronda, No. 15 en general, en 2025, que de repente tiene un boleto de oro para mostrar que pertenece ahora mismo.

Braeden Cootes presenta un fuerte caso para la noche de apertura en Vancouver

Incluso antes del revés de Höglander, Cootes estaba presionando para forzar la mano de la gerencia. Su pretemporada se destacó, no solo para las jugadas de carrete destacado, sino para el paquete completo. Los entrenadores han elogiado su tasa de trabajo, su tenacidad en la cece y la madurez en su juego bidireccional. Sportsnet señaló que Cootes ha «ganado otro día» Casi cada vez que ha estado en el hielo este otoño, mientras que el atlético lo puso entre Los elevadores de pretemporada de Vancouver.

Los Canucks no esperaban que él tocara esto fuerte en la puerta en 2025, pero ahora es imposible ignorar.

Los Canucks no solo necesitan un cuerpo, sino que necesitan a alguien que pueda deslizarse en un papel de la NHL sin arrastrar por la alineación. El historial de Cootes en Junior y su transición a los profesionales sugieren que podría ser ese tipo. Con 6 pies y 183 libras, no va a intimidar a los oponentes, pero juega con un bocado que lo hace difícil de golpear el disco.

La temporada pasada en el WHL, registró 63 puntos (26 goles, 37 asistencias) en 60 juegos con los Seattle Thunderbirds, mostrando una ventaja ofensiva que podría traducirse en destellos en el siguiente nivel. Pero es su voluntad de jugar un estilo responsable, de los pies inferiores, lo que lo hace valioso en el aquí y ahora. No tiene que anotar 20 goles para mantenerse: solo tiene que seguir ganando batallas de disco, seguir haciendo las lecturas correctas y seguir demostrando que el ritmo del hockey de NHL no lo abruma.

«Ciertamente ha sido uno de sus cuatro mejores centros hasta este punto en el campamento, eso es sin disputa», dijo Jeff Paterson de Rinkwide el lunes en el podcast «Sekeres & Price».

«Hay mucho que gustar en su juego. Creo que estás viendo su cabeza. Creo que estás viendo a un tipo que patina bastante cerca, si no en el nivel de la NHL».

La primera ronda de Canucks Braeden Cootes tiene «mucho que gustar en su juego»

Para los Canucks, dar un lugar no se trata solo de cubrir la ausencia de Hoglander, también se trata de planificar a largo plazo. Con Varios contratos vencidos Y la gorra siempre en juego, talento barato, listo para la NHL, vale su peso en oro.

No se suponía que Cootes fuera aquí todavía. Los planes de desarrollo lo enviaron de regreso a los juniors, posiblemente después de una prueba de nueve juegos, donde podía refinar su juego sin la rutina nocturna del centro de atención de la NHL. Pero las carreras de hockey rara vez se desarrollan en una línea de tiempo ordenada. La lesión de Hoglander ha dejado a los Canucks luchando por respuestas, y Cootes se ha presentado como uno. Es joven, tiene hambre y ha mostrado suficientes destellos de polaco NHL para ganar una confianza seria.

Las listas nocturnas de apertura a menudo se trata tanto de oportunidades como sobre el mérito. En este momento, Braeden Cootes tiene ambos frente a él. Y si lo agarra de la forma en que lo atrapó en cada oportunidad de esta pretemporada, los Canucks podrían haber encontrado a su próximo contribuyente inesperado.