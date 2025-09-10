La legendaria moto, Suzuki Hayabusa 2026 parecía exclusiva con una edición especial

Miércoles 10 de septiembre de 2025 – 15:26 Wib
Yakarta, Viva – Al ingresar a septiembre, el fabricante mundial de motocicletas comenzó a lanzar una actualización para el modelo 2026. Suzuki no se perdió al presentar la edición especial Hayabusa 2026, incluso sin cambios importantes en el lado técnico.
Como se informa Viva Automotive de BicicletaMiércoles 10 de septiembre de 2025, esta legendaria moto viene con un nuevo color de azul de Vigor Pearl combinado con acentos blancos, creando una apariencia más fresca y diferente de la variante estándar.
Suzuki enfatizó su identidad a través del emblema de edición especial en el tanque de combustible con una fuente de Suzuki actualizada, así como una pegatina especial que solo existe en esta edición.
No solo eso, la capucha de un solo golpe ahora está presente como una estatina, ajustándose al esquema de color blanco-blanco para tener un efecto ordenado y deportivo.
Suzuki dijo que esta edición especial solo se producirá en cantidades limitadas y se comercializará en ciertos países. Aun así, no hay certeza con respecto a la disponibilidad o los precios oficiales en cada mercado, incluida Indonesia.
En términos de rendimiento, no hay un cambio mecánico. Hayabusa todavía se basa en un motor de cuatro cilindros de 1.340cc que produce 188 BHP de potencia y un par máximo de 149 nm.
Esta moto también está equipada con una serie de características electrónicas sofisticadas, como modos de conducción, cambio rápido bidireccional, Hill Hold, al control de crucero que admite la comodidad de conducción.
Como comparación, precio Suzuki Hayabusa 2025 en los Estados Unidos comienza desde 19,399 dólares estadounidenses o alrededor de RP. 300 millones. Con un refrigerio visual en la edición especial 2026, se prevé que el precio oficial sea ligeramente más alto.
Si es cierto en varios mercados internacionales, Suzuki Hayabusa 2026 Special Edition puede ser una de las motos más emblemáticas el próximo año, no por su nuevo poder, sino por su estado limitado y una apariencia cada vez más atractiva
3 de octubre de 2024