VIVA – Sir Alex Ferguson una vez hecho una declaración legendaria sobre el dominio Manchester United sobre rivales de la ciudad, Manchester City. Sin embargo, los comentarios ahora parecían ser contraproducentes para el gerente más exitoso en la historia de los Red Devils.

Ferguson entrenó Mu De 1986 a 2013, con un puntaje de 13 títulos de liga. Durante su época, United siempre ha sido el gobernante de Manchester, mientras que City solo se convirtió en un equipo complementario. De hecho, antes de que fuera adquirido por el Grupo Unido Abu Dhabi en 2008, el logro más alto de la ciudad solo terminó quinto en 1992.

Sin embargo, todo cambió después de la entrada de ricos inversores de Oriente Medio. La ciudad se transforma en la fuerza principal Liga PremierMientras que United realmente cayó en una disminución en el rendimiento desde que Ferguson se retiró.

Prediksi «no en mi vida»

En 2009, poco después de que City fuera asumido oficialmente, se le preguntó a Ferguson si los ciudadanos podrían algún día ser un favorito en el Derby de Manchester. Con un tono firme, el hombre de Escocia respondió:

«¿Qué hora es ahora? Creo que es hora de que me vaya. No en mi vida».

Pero la realidad dice de manera diferente. Trece años después, Ferguson se sentó en el Tribune Honorario del Estadio Etihad presenciado por el Manchester United 3-6 por la ciudad en el primer derbi de la era Erik Ten Hag. La cámara de televisión captura su expresión sombría, mientras que el comentarista Guy Mowbray hizo una oración picante:

«Se le preguntó a Ferguson en 2009 si City podría ser un favorito de Derby. Dijo: ‘No en mi vida’. Ahora, sucede cada vez».

Situación actual

Ahora, por delante del Derby 2025, City regresa más favorecido a pesar de que su desempeño al comienzo de la temporada no es demasiado convincente después de perder dos veces de los tres partidos de la Premier League. El propio United fue un poco mejor, reuniendo un punto más a través de un empate contra Fulham, la derrota del Arsenal y una estrecha victoria de 3-2 sobre Burnley.

En realidad, las palabras de Ferguson hace 16 años ahora se han convertido en un símbolo de un cambio de fuerza en Manchester. Si en el pasado «rojo» siempre dominado, ahora «azul» casi siempre se favorece cada vez que llega el derby.