La leche de fórmula para bebés Nestlé, supuestamente contaminada con toxinas, se retira del mercado en 49 países Aquí hay una lista de productos

Jacarta – El fabricante de alimentos y bebidas Nestlé anunció una retirada de productos. leche de fórmula bebés a nivel mundial en 49 países. Las leches de fórmula, incluidas SMA, BEBA y NAN, fueron retiradas del mercado porque se sospechaba que estaban contaminadas con toxinas que podían provocar náuseas y vómitos intensos.

Según Reuters, esta retirada se ha realizado desde diciembre de 2025 hasta ahora. Se sospecha que la leche de fórmula para bebés que se vende en varias regiones, incluidas Europa, Turquía y Argentina, contiene cereulidaes decir, toxinas producidas por bacterias bacilo cereus.

«La seguridad alimentaria y la salud de todos los bebés es siempre nuestra principal prioridad. Entendemos que esta noticia puede causar preocupación. Por lo tanto, nos comprometemos a brindar información clara y transparente, así como apoyo total a los padres y cuidadores durante este proceso», dijo Nestlé en su comunicado oficial citado en el sitio web. EE.UU. hoy, Martes 13 de enero de 2026.

Nestlé también enfatizó que hasta la fecha no se han reportado casos de enfermedades relacionadas con la retirada del producto.

¿Qué productos se están retirando del mercado?

Según Reuters, las marcas de leche de fórmula SMA, BEBA y NAN, que se comercializan principalmente en países europeos, fueron retiradas de la circulación debido a sospecha de contaminación. Los productos retirados varían según el país afectado.

Desde que se anunció el retiro, Nestlé dijo que había llevado a cabo controles sobre el aceite de ácido araquidónico (ARA) y otras mezclas de aceites utilizados en las fórmulas infantiles. La empresa también ha activado proveedores alternativos para el material.

Síntomas si el bebé consume productos contaminados

Según la Clínica Cleveland, los síntomas son el resultado de la exposición a toxinas. cereulida entre otros:

dolor abdominal

calambres estomacales

diarrea acuosa

Nauseabundo

Vómitos

Lista de 49 países que han retirado la leche de fórmula

La siguiente es una lista de países y regiones afectados por la retirada de fórmulas para bebés según Nestlé:

Región Europea

Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Macedonia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido y Ucrania.

Región de las Américas

Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay.