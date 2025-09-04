La lealtad del cliente es el mayor activo

Yakarta, Viva – PT Xlsmart Telecom Sejahtera TBK quiere proporcionar una experiencia más personal y relevante para todo cliente Al compartir los beneficios de los puntos XL y SmartPoin, así como sorpresas especiales en varios canales de servicio.

Esto acoge con beneplácito el Día Nacional del Cliente de 2025 que se conmemora cada 4 de septiembre. Dijo el director gerente y el jefe ejecutivo Xlsmart Rajeev Sethi lealtad El cliente es activo más grande.

Por lo tanto, no solo da promociones, sino que presenta un programa que da un valor agregado real.

«Queremos continuar colocando a los clientes como el centro de la innovación, así como fortalecer las relaciones emocionales y fortalecer las bases para el crecimiento sostenible», dijo, el jueves 4 de septiembre de 2025.

XLSMART continúa comprometiéndose a proporcionar el mejor servicio a los clientes no solo presentando innovaciones relevantes, sino también expandiendo su red a varias ciudades de Indonesia.

En la actualidad, la red atiende a más de 82.6 millones de clientes y cuenta con el apoyo de más de 209 mil BT, la mayoría de ellos son 4G BTS dispersos en varias regiones, desde áreas urbanas hasta áreas rurales de Indonesia.

Para los clientes leales de XL Priority, hay una oferta especial «Proyecto de factura de descuento promocional 50% un año completo para comprar segundo número» que se aplica a lo largo de septiembre de 2025.

Para los clientes de XL, a través del programa que intercambia puntos XL que van desde 2 puntos para obtener una variedad de opciones de cuotas de aplicaciones favoritas, como WhatsApp, Facebook, Instagram, Vidio, Spotify, Free Fire, VIU, Gojek, para agarrar.

Este programa se puede disfrutar exclusivamente del 3 al 5 de septiembre de 2025 a través de la aplicación MYXL.

No solo eso, los clientes también pueden disfrutar de una oferta especial para el día del cliente en forma de un paquete de Internet de 17 GB durante 8 días con solo RP. 25 mil a través de la aplicación MyXL.

No solo eso, XLSMART también presenta un programa especial para servicios de convergencia, XLSatu a través del programa «Septakular» (septiembre lleno de sorpresas de XL One) que ofrece paquetes de Internet baratos sin velocidades con velocidades de hasta 1 Gbps, comenzando desde el precio de Rp200 mil por mes.

Este programa está especialmente diseñado para familias en Indonesia, asegurando que cada miembro de la familia permanezca conectado tanto en el hogar como al viajar agregando una cuota de teléfono celular asequible, a partir del precio de RP. 20 mil por mes para la cuota de 15 GB.