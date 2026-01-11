La larga historia del Clásico Indonesia: Persib vs Persija

VIVA – Un partido lleno de prestigio se presentará en la semana 17 Superliga 2025/2026. persib Está previsto que Bandung reciba a su eterno rival, persia Jacarta.

Lea también: Frente a Persib, Rizky Ridho: Persija luchará hasta el final



El partido Persib vs Persija se llevará a cabo en el estadio Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, el domingo 11 de enero de 2026. El inicio está programado para las 15.30 WIB.

La rivalidad entre Persib y Persija no es una historia nueva. Los dos equipos se han enfrentado desde la era del fútbol amateur, incluso mucho antes de la independencia de Indonesia.

Lea también: Duelo clásico de seis puntos: Persib vs Persija determina la cima de la clasificación



La primera reunión se registró en 1933, cuando Persib todavía se llamaba PSIB y Persija usaba el nombre VIJ.

Al entrar en la era profesional, el primer duelo de Persib y Persija se produjo en la competición de la Liga Indonesia 1994/1995. El partido, que se celebró el 16 de abril de 1995 en el estadio Menteng de Yakarta, terminó en empate 1-1.

Lea también: Récord equilibrado en el Derby de Indonesia, Persib ligeramente por encima de Persija



Después de este encuentro, Persib dominó los partidos en casa, incluso en la temporada 1995/1996. Sin embargo, Persija empezó a ascender en la temporada 1998/1999.

Desde esa temporada, los Tigres de Kemayoran incluso han registrado un récord de invicto contra Maung Bandung en 17 encuentros consecutivos.

Persib finalmente rompió esta racha de malos resultados en la temporada 2007/2008. Desde entonces, este clásico duelo ha sido más equilibrado.

Ambos equipos se derrotaron entre sí, mientras que la tensión en el partido continúa aumentando, por lo que el partido Persib vs Persija a menudo se celebra en un lugar neutral por razones de seguridad.

En las dos últimas temporadas, Persija no ha podido vencer a Persib. Cuando jugaron en Bandung, los Kemayoran Tigers tuvieron que admitir la ventaja del equipo local, mientras que el encuentro en Bekasi terminó con empate.

Desde que comenzó la Liga Indonesia en 1994/1995, Persib y Persija se han enfrentado 53 veces. Frente a frente, Persija sigue por delante en términos de número de victorias.

Sin embargo, en términos de logros, Persib ha conseguido más títulos de liga desde que comenzó la era profesional.

Registro cara a cara de Persib vs Persija (desde 1994/1995):

Partidos: 53

Persija gana: 21

serie: 20

Persib gana: 12