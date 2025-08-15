La La La Land Kind Café y Disney lanzan el menú para niños

La la La Land Kind Café se ha asociado con DisneyMickey and Friends lanzará su primer menú para niños el 19 de agosto en todas sus 23 ubicaciones, incluidas Los Ángeles, Dallas-Fort Worth, Houston, Austin, Texas y Nashville, Tenn.

El nuevo «menú para niños de La La» contará con cinco mini bebidas, tres mini alimentos, mangas de bebidas con temática de Mickey y Friends personalizados, tapones de bebidas, bolsas de trabajo «Be Kind» y un juguete de Disney Munchlings.

También se ofrecerá una nueva taza de cachorro inspirada en Plutón y un bandana de mascotas de cortesía para los clientes.

Francois Reihani, fundador y CEO de La La Land Kind Café, dijo en un comunicado: «Te asociar con Mickey & Friends de Disney se siente como un sueño hecho realidad. Estos son algunos de los personajes más icónicos y queridos, y traen alegría a las personas de todas las edades. Es el mejor cumplido cuando las personas nos comparan con la experiencia de Disney y nos encantan que estamos reuniendo a las personas a través de la amabilidad y la comunidad». «

Los primeros 300 invitados que lleguen a las ubicaciones participantes el 22 de agosto recibirán una reutilización de Coffee Coffee Coffee Coffee de Mickey & Friends.

Durando durante cuatro semanas, el objetivo de la campaña es celebrar la misión compartida de ambas marcas de difundir amabilidad y alegría a través de la comunidad y la unión.

Paul Gitter, vicepresidente ejecutivo de comercialización de marcas globales en Disney Consumer Products, dijo: «Nos esforzamos por encontrar formas nuevas y significativas para que Mickey & Friends para unir a las personas».

Continuó: «Ya sea en una cafetería local como La La Land o en un escenario global en una carrera de Fórmula 1, nuestro objetivo es crear momentos que celebren el espíritu de conexión y garantizar que Mickey y sus amigos sigan siendo una parte especial de nuestra vida cotidiana».