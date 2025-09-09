La Knight llama a LeBron & Bronny James de Lakers en WWE Raw

El universo de la WWE fue lleno después de WWE La superestrella La Knight robó el centro de atención una vez más durante el segmento de apertura de Monday Night Raw en Netflix con un desafío impactante. Después de una feroz pelea entre Usos, Bronson Reed y Bron Breaker de la visión,

Knight agarró el micrófono y declaró su deseo de luchar contra cualquiera llamado ‘Bron’, e incluso mencionó NBA leyenda LeBron James y su hijo Bronny James como posibles oponentes.

Los usos lo hacen oficial para Wrestlepalooza

Los Usos entraron al ring, enfatizando su negocio pendiente con Reed y Breakker. Jimmy y Jey USO anunciaron que el gerente general de WWE Raw, Adam Pearce, había aprobado un importante partido de equipo de etiqueta, a pesar de que las tensiones ya se intensifican.

Los Usos y la visión lucharán en Wrestlepalooza el 20 de septiembre en Indianápolis. Los hermanos recordaron a los fanáticos que su primo Roman Reigns fue herido por la visión, que agregó otra capa de animosidad personal a su ya volátil rivalidad. Durante el intercambio de golpes verbales, Reed se resistió al ardiente ruptura para evitar una pelea temprana.

La Knight se estrella la fiesta

El Caballero de Los Ángeles se unió al caos en el ring antes de que el polvo se hubiera asentado. La actitud descarada de Knight y el ingenio rápido lo llevaron a perseguir a ambos miembros de la visión sin demora. Al aterrizar tiros pesados ​​en Reed y Breakker, cambió temporalmente su dirección.

Breakker y Reed lo abrumaron, lo que le hizo perder los números. A pesar de la perspectiva de que Knight fuera presentado, los Usos saltaron con inmersiones de suicidio estéreo que energizó a la multitud. Los fanáticos fueron entusiasmados por lo que vendrá cuando los Usos y La Knight se mantuvieron fuertes al final del combate cuerpo a cuerpo.

Promoción explosiva de La Knight

Después de la pelea, Knight recibió una entrevista en el backstage, donde habló sus líneas más memorables de la noche. Knight estaba claramente energizado y rechazó la conversación de los usos versus la visión, concentrándose en lo que deseaba a continuación.

«¿Jey Uso cree que necesitaba arrojarle a Bronson a Reed a propósito? Nah. Si quisiera sacarte, lo haría directamente en tu maldita cara», declaró Knight. «Lo que quiero es uno de los Brons. Le dije a Adam Pearce: dame a Bronson Reed, dame Bron Breakker. Demonios, dame LeBron James, dame Little Bronny James, dame Charles Bronson si todavía estaba cerca. Si su nombre es Bron, lo quiero en el ring!»

La ardiente promoción que rápidamente hizo las rondas en Internet, con la referencia de Knight a la superestrella de la NBA, LeBron James, y su hijo Bronny, que juega para los Lakers de Los Ángeles, cautivados fanáticos. Los fanáticos de la lucha libre como el baloncesto se divirtieron mucho con el carisma de Knight y los retadores extravagantes, a pesar de que un choque cruzado entre la realeza del baloncesto y la WWE no es muy probable.

Wrestlepalooza en el horizonte

El evento de lucha libre del 20 de septiembre en Indianápolis está siendo anunciado como una de las noches más llenas de acción del año por WWE. El partido confirmado entre los USO y la visión terminará meses de hostilidad, mientras que el futuro de La Knight sigue sin estar claro.

Independientemente de si obtiene uno de los ‘Brones’ que solicitó o está más enredado en la disputa con Reed y Breakker, La Knight sigue siendo uno de los comodines más entretenidos de la WWE, y esa es una certeza. La mezcla de promociones agudas de La Knight, apoyo de multitudes y travesuras impredecibles una vez más demostró por qué es un artista imperdible en Raw. Sus palabras indican que no se está desacelerando en el corto plazo.