La Juventus despidió a Igor Tudor tras perder 3 veces seguidas

Turín, VIVA – Juventus despidió oficialmente al entrenador Ígor Tudor y tres miembros de su personal el lunes, después de que el club de Turín no pudiera comenzar la temporada 2025/2026 de la Liga italiana y la Liga de Campeones con una actuación convincente.

«La Juventus FC anuncia que hoy el club ha despedido a Igor Tudor de su puesto como entrenador del primer equipo masculino, junto con su personal formado por Ivan Javorcic, Tomislav Rogic y Riccardo Ragnacci», se lee en un comunicado del club citado en el sitio web oficial de la Juventus.

«El club quiere agradecer a Igor Tudor y a todo su equipo por la profesionalidad y dedicación que han demostrado durante los últimos meses, y les desea todo lo mejor en sus futuras carreras», continúa el comunicado.

La Juve aún no ha encontrado un sucesor para Tudor, por lo que para el partido contra el Udinese del jueves (30/10) el puesto de entrenador lo ocupará Massimo Brambilla.

El exjugador de la Juve, Tudor, empezó a entrenar a los bianconerri en marzo de 2025. En aquel momento sustituyó a Thiago Motta antes de que finalizara la temporada 2024/2025.

Esta temporada, Tudor ha entrenado a la Juventus en 11 partidos, contando con ocho partidos de la Liga italiana y tres de la Liga de Campeones.

Sin embargo, el historial de Tudor como entrenador en la Juve resultó ser muy malo. La Juventus no logró ganar en los últimos ocho partidos en todas las competiciones.

Luego cayó al octavo lugar en la clasificación de la Liga italiana, con una colección de 12 puntos.

Incluso en sus últimos tres partidos, la Juventus siempre perdió. Empezando por perder 0-2 ante Como, perder 0-1 ante el Real Madrid en la Liga de Campeones y finalmente perder 0-1 ante la Lazio.

Tudor había afirmado que no pensaba demasiado en su futuro en la Juventus tras la derrota ante la Lazio. Sin embargo, la dirección de la Vieja Dama tomó medidas firmes para poner fin al mandato del ex central. (Hormiga)