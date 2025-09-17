La Juventus casi se derrumbó contra Dortmund, Tudor descargó la condición del jugador: Kenan hasta que pale

VIVA – Entrenador Juventus, Igor Tudorafirmó ser aliviado y frustrado después de que su equipo volvió a estar involucrado en un drama lleno de partidos. Después de ganar 4-3 sobre el Inter de Milán en el Derby D’Italia el fin de semana pasado, el Bianconeri ahora atrajo 4-4 contra Borussia Dortmund la primera jornada Campeón de la liga 2025/26.

En el duelo en el estadio Allianz, la Juventus quedó atrás 2-4 hasta el minuto 86. Sin embargo, pudieron aumentar en el tiempo de lesión a través de los objetivos de Dusan Vlahovic y Lloyd Kelly.

«Soy suficiente con un partido como este. Concedimos demasiado. De hecho, también marcamos muchos goles, pero obviamente no pudimos continuar así», dijo Tudor a Skysport Italia

La Juve casi vuelve a caer

Tudor admitió que su equipo estaba exhausto después del feroz partido contra Inter. Mientras que Dortmund viene con una condición más fresca.

«En la segunda mitad, se vio que la energía de nuestros jugadores disminuye. Algunos se han quedado sin energía, como Kenan Yildiz y Khephren Thuram. Pero, una vez más, los corazones y la mentalidad de los jugadores nos permiten levantarnos «, explicó.

El entrenador también elogió el impacto de los sustitutos. Vlahovic entró desde el banco y anotó dos goles más una asistencia, incluido un cebo dulce para Kelly, quien se aseguró de que el puntaje final fuera 4-4.

«Ahora no hay jugadores y reservas centrales. Con cinco cambios, cualquiera puede ser un determinante. Todos nuestros partidos han cambiado después de la entrada de sustitutos», dijo Tudor.

La rotación es la clave

Tudor reconoció que la composición inicial contra Dortmund fue influenciada por el factor de acondicionamiento físico después del partido contra Inter.

«Si hay un descanso de cuatro días, puede ser más fácil, pero con tres días, la rotación debe hacerse. Ocendas y David también son jugadores importantes, por lo que deben darse turnos. Es parte del trabajo del entrenador», dijo.

Aunque en los últimos dos partidos Juventus ha concedido siete goles, Tudor consideró que había un desarrollo positivo.

«La temporada pasada tuvimos dificultades para marcar goles. Ahora podemos tener ocho goles en dos partidos. Esa es una buena capital. El entusiasmo del equipo ya está allí, solo detalles que deben mejorarse», concluyó.