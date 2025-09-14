La juventud católica apoya la lucha de Dob Kabudaya Kaltara, este es el objetivo

Yakarta, Viva – El presidente de la Gestión Central Juvenil Católica (PP), Stefanus Gusma, enfatizó la actitud de su organización al apoyar la aceleración de la formación de la nueva región autónoma (DOB) de la frontera de Bumi Dayak o la regencia de Kabudaya, North Kalimantan. Esto fue transmitido en la reunión de trabajo regional (Rakerda) de la Juventud Católica Komda Kaltara que fue inaugurado oficialmente por el gobernador Zainal A. Paliwang, el sábado 13 de septiembre de 2025.

«La juventud católica no permanecerá en silencio. Dob Kabudaya es el derecho de la gente fronteriza, y estamos en la primera Guardia luchando por él. Esta división no es solo una cuestión de administración, sino de justicia, desarrollo equitativo y el futuro de la generación más joven en Kaltara.

Hizo hincapié en que la lucha de Dob Kabudaya era en realidad una lucha para acercar al país a la comunidad fronteriza. Según él, la expansión de esta región no es solo una necesidad técnica de gobierno, sino también una manifestación tangible de la presencia del estado en el límite.

«La lucha de Dob Kabudaya es la lucha por llevar a un país más cercano a la comunidad fronteriza. Los jóvenes católicos confirmaron que son la fuerza impulsora de esta aspiración, porque creemos que el futuro de Kaltara solo avanzará si el desarrollo se siente uniformemente al límite», dijo.

En esa ocasión, Gusma también enfatizó la importancia de la colaboración entre las organizaciones juveniles, los gobiernos locales y la sociedad civil. Dob Kabudaya, según él, no puede ser luchado por sí mismo.

«Dob Kabudaya es una agenda conjunta, no solo un grupo. Los jóvenes católicos están listos para trabajar junto con los gobiernos locales, DPRD y todos los elementos de la juventud. Con la unidad, nuestras voces serán más fuertes y la lucha de Dob encontrará su camino.

Esta vez, la juventud católica Komda Rakerda fue asistida por el gobernador de Kaltara Zainal A. Paliwang, vicepresidente de la Comisión Provincial de DPRD de Kallara, Kaltara Dispora, jefe de la oficina de Kallara ESDM, subdirector de Nunukan, presidente de Kaltara Knpi, como un número de líderes comunitarios.

En sus comentarios, el gobernador Zainal enfatizó que el Rakerda se convirtió en un impulso estratégico para consolidar el apoyo a la aceleración de Dob Kabudaya. Hizo hincapié en que los jóvenes católicos tienen un papel importante en el fortalecimiento de las aspiraciones de la comunidad fronteriza.

«Dob Kabudaya es la necesidad urgente de la comunidad en la región fronteriza. El gobierno provincial no puede correr solos, necesitamos energía y voces de los jóvenes. Los jóvenes católicos son socios estratégicos, y le pido que continúe a la vanguardia de luchar por esta aspiración hacia el centro. Con unión, realizaremos Kabudaya como una nueva e independiente regencia», dijo Zainal.