





El primer ministro de Delhi, Rekha Gupta, señaló que «la justicia triunfará» en Delhi y «Ravana será destruido» mientras el país se prepara para el Festival Dussehra y los saludos extendidos a todos los residentes de la ciudad en la ocasión.

En declaraciones a los periodistas, Delhi CM dijo que el Luv Kush Ramlila es «uno de los Ramlilas más grandes» en Delhi. «Se lleva a cabo en el Fuerte Rojo, y millones de espectadores vienen aquí cada año para presenciar la interpretación de Lord Rama. Esta Ramlila es un símbolo de divinidad y grandeza. Estoy encantado de estar aquí. Mi crisis de mi contexto a todos los residentes de Delhi en Vijayadashami».

«Mañana, la justicia triunfará en Delhi, la verdad triunfará, y Ravana será destruida …» Temprano en el día, CM Rekha Gupta participó en la Gran Ramleela organizada por el Comité Lav-Kush Ramleela. En una publicación sobre X, CM Rekha Gupta dijo «De Ayodhya a Delhi, esta tradición del Ramakatha está conectada al alma de nuestra nación»

Apareció en un Grand Ramlila organizado por el Comité Luv-Kush Ramlila y tuvo la oportunidad de presenciar la presentación divina de Ramayana. Desde Ayodhya hasta Delhi, esta tradición de Ramkatha está asociada con el alma de nuestra nación. MP Shri en esta ocasión @Pkhandelwal_mp Muchos dignatarios, incluyendo G … pic.twitter.com/gkyq0spoqf – Rekha Gupta (@gupta_rekha) 1 de octubre de 2025

Miembro del Parlamento, Chandni Chowk, Praveen Khandelwal, estuvo presente entre otros. Dussehra, también conocido como Vijayadashami, es uno de los más significativos Festivales hindúes en India y se celebrará el 2 de octubre de este año. Marca la victoria del bien sobre el mal y se celebra de diversas maneras en todo el país.

Conmemora la victoria del Señor Rama sobre el rey demonio Ravana, simbolizando el triunfo de la verdad y la justicia sobre la arrogancia y el mal. La efigie quema de Ravana, Meghnad y Kumbhkaran es una tradición popular en muchas partes de la India. El festival también inspira a las personas a conquistar sus males internos como la ira, la codicia, el orgullo y los celos, y a defender los valores de la verdad, la virtud y la justicia.









Fuente