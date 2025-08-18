La junta militar de Myanmar celebra elecciones el 28 de diciembre de 2025

Naypyidaw, Viva – Junta militar Myanmaranunciar que elecciones generales (Elección) se llevará a cabo el 28 de diciembre de 2025.

Según el informe MRTV, el lunes 18 de agosto de 2025, la Comisión Electoral de la Unidad declaró que el día de la «elección democrática multipartidista» en el país caerá el domingo 28 de diciembre de 2025.

La elección fue la primera vez que se celebrara en un país con una población budista mayoritaria desde noviembre de 2020, que fue ganada por la Liga Nacional para la Democracia (NLD) dirigida por Aung San Suu Kyi, pero fue derrocado en un golpe militar en febrero de 2021.

El anuncio fue lanzado después Junta militar de Myanmar El mes pasado formó una comisión de supervisión electoral, de modo que señaló que el gobierno de emergencia pronto terminaría.

El líder de la Junta de Myanmar, el general senior Min Aung Hlaing, ahora se ha declarado un presidente temporal.

El golpe militar a principios de 2021, que derrotó al liderazgo democrático del liderazgo de NLD, sumergió a Myanmar en un gobierno de emergencia durante más de 4 años.

En los últimos desarrollos, U Myint Swe, quien fue nombrado presidente temporal de Myanmar por la junta militar después del golpe de estado de 2021, murió a principios de este mes a la edad de 74 años.

Como resultado de la enfermedad de U Myint Swe, la posición general fue asumida temporalmente por el general mayor del MIN cuando formó la Comisión General de Supervisión Electoral.