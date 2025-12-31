La junta del WBD está lista para rechazar la última oferta de Paramount

la junta de Descubrimiento de Warner Bros. está dispuesto a rechazar la oferta pública de adquisición modificada presentada por Supremo Skydance la semana pasada mientras David Ellison continúa su búsqueda de los activos que considera cruciales para construir un peso pesado de Hollywood del siglo XXI.

Bloomberg News informó el martes que se esperaba que la junta de WBD rechazara la oferta enmendada que fue hecho con fanfarria por Paramount Skydance el 22 de diciembre. WBD ya ha llegado a un acuerdo para fusionarse con Netflix en un acuerdo valorado en más de 80 mil millones de dólares.

Pero Paramount Skydance no se ha rendido y está haciendo una oferta pública de adquisición a los accionistas de WBD. Como este tira y afloja se ha desarrollado en comunicados de prensa, conferencias telefónicas y presentaciones de la Comisión de Bolsa y Valores, Las acciones de WBD se han disparado más del 170% este año. aunque las acciones estaban en su punto más bajo, habiendo cotizado por debajo de los 10 dólares durante la mayor parte de 2024. Bloomberg informó que la junta de WBD se reunirá la próxima semana para votar formalmente una respuesta a la última oferta de Paramount. Un representante del WBD se negó a comentar sobre el asunto.

La decisión esperada de la junta de WBD no es una sorpresa dado que no ha habido signos de un cambio significativo en el pensamiento del panel sobre qué compañía es la mejor opción para Warner Bros. y HBO Max. También hay mucha intriga en la industria sobre hasta dónde está dispuesto a llegar Paramount, si es que lo hace, para elevar el valor financiero de su oferta por encima de los actuales 30 dólares por acción.

La oferta modificada de Paramount de la semana pasada se refería en gran medida a la financiación de la transacción totalmente en efectivo. El multimillonario del software Larry Ellison, padre de David Ellison, tomó medidas para abordar las preocupaciones expresadas por el WBD sobre las fuentes de financiación de Paramount. Larry Ellison amplió su participación personal en la transacción al hacer una “garantía personal irrevocable de 40.400 millones de dólares” hacia la oferta de Paramount de 108.000 millones de dólares en efectivo por todo WBD. Eso incluye CNN, TNT y un puñado de otros canales de cable lineal establecidos que ahora están en camino de escindirse en una compañía separada el próximo año.

La oferta modificada de Paramount del 22 de diciembre también aumentó la tarifa de ruptura para igualar la cifra de 5.800 millones de dólares de Netflix, pagadera a WBD en caso de que su acuerdo no pase la revisión regulatoria. El acuerdo de Netflix está valorado en poco menos de 83.000 millones de dólares, pero no incluye los canales de cable lineal. El acuerdo de Netflix es una mezcla de efectivo y acciones.

Si el esperado rechazo de la junta directiva de WBD incita a Paramount a aumentar su oferta, entonces la pelota pasará a la cancha de Netflix. No está claro qué disposición tiene Netflix, si es que la hay, para levantar la mano.