La Junta de Educación Superior invitó a los investigadores de la diáspora a desarrollar el Consorcio de Investigación-Innovación en Indonesia

Yakarta, Viva -Member del Consejo de Educación Superior, Kemendikti-Sainek, Amich Alhumami pidió a los estudiantes e investigadores que ahora han completado sus estudios en varios países que regresen inmediatamente. Indonesia.

Leer también: Apoyando las innovaciones de la educación superior indonesia, Pertamina construye edificios de investigación en ITB



Amich Alhumami espera que los estudiantes e investigadores que actualmente están siendo preparados, especialmente en el extranjero, pueden colorear investigación y desarrollo (I + D) o innovación de la ciencia en Indonesia. Según él, el gobierno indonesio verterá 1,8 billones de rp en fondos para el desarrollo de I + D en el país.

«Debido a que Indonesia todavía es bastante débil en la inversión en investigación y desarrollo (I + D), y Bappenas ha compilado una estrategia de aumento gradual o incremental para el gasto que respalda la I + D, y se ha asignado RP 1.8 billones previamente entregados a las universidades», dijo Amich en su declaración, lunes 18 de agosto, 2025.

Leer también: La colaboración del mundo de la investigación y el sector privado es la clave de la aceleración de la agenda de sostenibilidad





Ilustración de libros y educación (documentos personales)

Amich invita a los investigadores dispersos en todas las universidades de Indonesia y países amigables a poder colaborar con la industria en todas las investigaciones estratégicas para diversos desarrollo, incluido el desarrollo regional.

Leer también: La apertura de la información fiscal regional ahora se puede acceder a través de características del servicio de investigación en línea, verifique cómo



Además del desarrollo de la investigación para que sea más innovadora, la cooperación con la industria será un nuevo ingreso para las universidades con una variedad de esquemas de colaboración.

«Para que las universidades posteriores, especialmente aquellas que han estado colaborando con la industria, puedan explorar fuentes de financiación alternativas en el contexto de la cofundación», dijo Amich.

Según él, la cooperación con empresas o instituciones privadas puede mantener los ecosistemas climáticos e investigadores en Indonesia continúa funcionando sin tener que esperar inyecciones de fondos del gobierno.

«Para que el alcance y la profundidad de la investigación y la sostenibilidad de la investigación se puedan mantener en el futuro, lo que hasta ahora tiene más inversiones que depende del gobierno. Esto se menciona en el marco de Triple Helix, lo que significa que hay gobierno, privado y universidades involucradas, y este esquema de colaboración será una buena fuerza», dijo.

El gobierno indonesio, dijo Amich, garantiza a los investigadores que desean participar en el país para poder participar en actividades de I + D para aumentar la productividad y la competitividad.

«Aunque la cantidad y la calidad de nuestra I + D siguen siendo bajas en comparación con los países desarrollados y varios países amigables en el este de Asia, como en Corea del Sur, Japón y China, la situación de I + D en Indonesia hasta ahora ha estado mejorando gradualmente que los varios períodos anteriores. El período actual, el gobierno ha compilado un consorcio de investigación regional», dijo Amich.

Desde el aspecto geográfico, continúa Amich, el consorcio de investigación regional, incluye la investigación de Sumatra, Kalimantan y el este de Indonesia. Desde el aspecto operativo, continúa Amich, el Consorcio de Investigación involucró instituciones terciarias, gobierno e industria.



Ilustración de libros como adorno educativo

Según Amich, del esquema, las universidades o las instituciones de investigación en el área local pueden trabajar juntas para aumentar la productividad científica y económica del valor agregado en cada región.

«Bappenas y Kemendikti Sainstek han construido una red y han fortalecido el efecto de infraestructura en I + D, entre otros en forma del Consorcio Regional de Investigación, que se centra en desarrollar los campos de STEM (ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas)», dijo Amich Alhumami.

Hizo hincapié en que el enfoque en el campo de STEM no tiene la intención de negar las ciencias sociales y las humanidades, sino como una forma de evaluación para ponerse al día con Indonesia en el campo de STEM.

«La productividad científica en la educación superior indonesia ha sido desequilibrada. La proporción ha sido dominada por las humanidades sociales, y para STEM todavía está rezagada y débil, por lo que este campo en la administración del presidente Prabowo Subianto debe ser fortalecido», dijo Amich.