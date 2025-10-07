La jugadora de tenis indonesia Janice Tjen penetra en el ranking mundial de los 100 mejores

Yakarta, Viva – Jugador de tenis Potri Indonesia Janice Gann llegó a la clasificación de los 100 mejores WTA Después de asistir al evento WTA 125 Suzhou en China.

Según el ranking de WTA el lunes, Janice actualmente ocupa el puesto número 99, el más alto en su carrera, con un récord de ganar/perder 67/14.

El nacido de Yakarta de 23 años también registró un aumento en la clasificación en el doble sector, a saber, en la posición 155, la más alta en su carrera, con un récord de ganar/perder 58/23.

Logró ese éxito después de ganar con éxito el doble título de WTA 125 Suzhou con su compatriota Aldila Sutjiadi.

En el sector único de WTA 125 Suzhou, Janice llegó a la ronda principal después de pasar por dos partidos en la ronda de clasificación con una victoria recta. Sin embargo, tuvo que detenerse en la primera mitad después de perder ante Varvara Lepchenko.



Jugador de tenis indonesio, Janice Tjen

Janice llegó a Suzhou después de que encalló en la primera ronda de WTA 1000 China Open el jueves. Aun así, logró saltar un paso en el puesto 102 en el mundo a través de la victoria de la ronda de clasificación.

Antes de la gira asiática, Janice hizo un debut en la WTA en Sao Paulo, Brasil. En el evento de nivel WTA 250, se convirtió en subcampeón que hizo que su ranking ocupara el puesto 103 del mundo desde la clasificación 130 del mundo después de su aparición inaugural en el importante torneo del Abierto de US.

En su debut en el Grand Slam, Janice se desempeñó brillantemente con la victoria en la primera ronda sobre Veronika Kuternotova después de nunca perder el set en tres partidos de clasificación.

También grabó la historia terminando la larga espera de Indonesia para la presencia de singles femeninos en el Grand Slam, después de que la última vez estuvo representada por Angelique Widjaja en el Abierto de US 2004.

Según los registros de WTA, antes de llegar a Nueva York para la calificación del US Open, Janice ganó 45 de sus últimos 50 partidos profesionales.

Durante este período, alcanzó las nueve finales de la ITF, ganó seis títulos y subió más de 200 clasificaciones, de 371 a 149. (Ant)