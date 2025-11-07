La joven Miko habla de ‘Do Not Disturb’, telonero de Billie Eilish y actuación

Miko joven está lejos de su isla natal, Puerto Rico, acurrucada con una sudadera con capucha de gran tamaño y escondida en una tranquila habitación de hotel en el centro-sur de Carolina del Norte. Las luces son bajas y la habitación vibra en silencio. Es un raro momento de calma ya que, por primera vez en su joven carrera, Miko está tocando en estadios como acto secundario de Billie Eilish en un mercado latino selecto: paradas importantes de la gira de otoño del cantante estadounidense.

Es el silencio entre espectáculos el que forma el telón de fondo de su segundo álbum, «Do Not Disturb». El proyecto captura todo lo que vino después de su fugaz fugaz: “A.”, que lanzó su carrera y le valió una nominación al Grammy 2025 a la mejor musica urbana álbum. En ese momento, era la artista más joven jamás nominada y la única mujer en la categoría.

Después de meses de movimiento constante, es fácil entender por qué Miko sintió una necesidad urgente de aislarse del ruido para empezar a escribir de nuevo. Ella llama a «DND» un documento de «crecimiento personal» y admite que su creación fue «una montaña rusa emocional». A lo largo de 16 temas, Miko oscila entre el drum and bass en “Ojalá”, el R&B en la sensual “Sin Pausa”, el Afrobeats en “Meiomi” y su fortaleza fundamental, el reggaetón, donde se mantiene al lado de pesos pesados ​​del género como Eladio Carrión y Tainy.

«Este disco no fue fácil de terminar. Tenía muchas dudas sobre mí mismo, creativamente y como persona», dice Miko. Variedad. «El ruido exterior era más fuerte que nunca y me sentí abrumado. Este proyecto, específicamente, no estaba destinado a ser explicado ni pensado demasiado. Simplemente estaba destinado a ser sentido, porque eso era lo que más necesitaba. Pasé de sentir que necesitaba tener el control total a confiar en las personas y los colaboradores que más amo para sacar lo mejor de mí».

La química creativa se muestra plenamente en las intrincadas texturas de “DND”. Tomemos como ejemplo “Ojalá”, donde Miko rapea sobre la esperanza de que su interés amoroso no la olvide. La canción comenzó como letra de piano, pero, explica, “al igual que mis pensamientos en ese momento, sentí la necesidad de interrumpir la canción con intensidad. [production.] Es la descripción perfecta de cómo me siento cuando me abro emocionalmente… caos sobre mí. Las cosas se ponen ruidosas; Siento que me están atacando… cuando en realidad no es así”.

Mauro, colaborador frecuente de Miko y productor detrás de “Att.”, también aparece en los créditos de “DND”. “Mauro conoce muy bien mi voz y mis gustos”, dice Miko. “Tener esa confianza en un momento en el que no sabía por dónde quería empezar, lo cual era muy diferente de cómo me sentí al crear ‘Att’. – Fue muy importante en el momento de crear sin expectativas”.

Al final, Miko se rindió a la versión más juguetona y sensual de sí misma. «Estoy muy codificado por Escorpio, y eso es probablemente lo más importante del disco”, dice con una sonrisa, citando a su compañero Escorpio, Drake, como una gran influencia en “Sin Pausa”. (En la canción, ella guiña un ojo: “Sólo podría significar una cosa cuando me lanzas ese ‘Hotline Bling’”). En “Wassup”, interpola el éxito de Lil Wayne de 2008, “Lollipop”, y Lil Jon hace un cameo al final, proclamando con su característico valor: “Son Mauro y el bebé Miko en esta perra, no lo tuerzas o se llevarán a tu perra”.

“Fue muy divertido apoyarse en estas épocas… la [‘Hotline Bling’] era de Drake! Tenía una página de Tumblr que se volvió viral durante ese tiempo, pero no tenía fotos mías. Completamente anónimo. Eran solo moodboards y música de Drake y The Neighborhood… es divertido recordar eso ahora”.

La música puede ser su punto de origen, pero Miko tiene la mirada puesta más allá de ella. Su reciente carrera con Billie Eilish ya ha ampliado su audiencia entre los fanáticos de habla inglesa, una oportunidad que no toma a la ligera. «Realmente me he tomado el desafío en serio», dice. «Billie tiene fans increíbles. Me recuerdan a mis fans que están llenos de energía y codificados por la Generación Z. Me siento muy bendecida y honrada de compartir escenario con una persona y artista tan grandiosa. Y tener este espacio para la representación queer latina en un público tan diferente ha sido revelador».

Esa apertura se extiende también a sus ambiciones fuera del escenario. Miko quiere actuar… en cualquier cosa. «Actuar siempre ha estado en mi lista de cosas que quiero hacer. Incluso interpretaría a una chica heterosexual», dice riendo. «Literalmente cualquier tipo de rol. Quiero hacerlo todo».

Con los pies en la tierra y creativamente realizada, Miko dice que esta es la mayor presencia que ha tenido en mucho tiempo. Con “Do Not Disturb”, espera que los oyentes la encuentren donde está.

«Vivimos en un momento fugaz, así que lo mínimo que podemos hacer es capturar la sensación», dice.